Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

El músico santafesino se encontró con el pontífice durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. Así, completó una historia de encuentros con tres papas, que comenzó en 1987 con Juan Pablo II.

Francisco "Pancho" Chévez, músico santafesino y persona con discapacidad, fue saludado y abrazado por el papa León XIV este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Con ese encuentro, ya conoció personalmente a tres pontífices: Juan Pablo II, Francisco y León XIV.

El abrazo de León XIV a Panchito en el Cottolengo

Chévez estaba en primera fila entre las personas que aguardaban la llegada del Papa. La transmisión oficial mostró el momento en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa, se acercó para hablarle y lo abrazó.

Antes del encuentro, el armonicista de Capitán Bermúdez había anticipado que quería transmitirle al pontífice "un mensaje de amor y de paz".

El saludo ocurrió durante la visita al Cottolengo, donde León XIV les dijo a los residentes: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición". También sostuvo que el progreso de una nación se mide, entre otros aspectos, por la manera en que recibe a las personas con discapacidad.

Juan Pablo II le dio la Primera Comunión en Rosario

La historia de Panchito con los papas comenzó cuando tenía apenas ocho años. El 11 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, recibió su Primera Comunión de manos del pontífice.

Al recordar aquel día, Chévez expresó: "Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos. Esta bendición significó mucho para mí, para mi familia y para todos los que me quieren".

El encuentro de Panchito Chévez con Francisco en el Vaticano

Más de tres décadas después, en junio de 2018, Chévez conoció a Francisco en el Vaticano. Viajó a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, donde vive desde su nacimiento.

El recorrido también incluyó una visita a una institución francesa que trabaja con personas con discapacidad. Con el abrazo de León XIV en Claypole, el músico sumó un tercer encuentro personal con un Papa.