Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:33 a. m. · 1 min de lectura

El cantante interpretó una de sus canciones más conocidas durante una ceremonia en el Cottolengo Don Orione. La jornada estuvo marcada por los testimonios de residentes y mensajes de inclusión y solidaridad.

Abel Pintos interpretó La llave ante el papa León XIV durante una ceremonia realizada en el Cottolengo Don Orione, en el marco de la visita del pontífice a la Argentina.

El encuentro se desarrolló en un clima de emoción y espiritualidad. Durante la visita, el Papa compartió momentos con residentes de la institución y escuchó testimonios sobre sus historias de vida, experiencias y desafíos cotidianos.

Una canción en una jornada de solidaridad

La presentación de Pintos aportó un momento artístico a la ceremonia. La canción, una de las más conocidas de su repertorio, transmite sentimientos vinculados con el amor, la esperanza y los vínculos humanos.

El Cottolengo Don Orione está dedicado a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad y otras necesidades de apoyo. La visita puso en primer plano la inclusión, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Música y testimonios

La jornada reunió la música de Pintos con los relatos de los residentes y un mensaje de solidaridad. La interpretación de La llave fue uno de los momentos destacados de la ceremonia, en la que también tuvieron un lugar central la fe y la emoción.