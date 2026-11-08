La detención se concretó en menos de 24 horas y fue ordenada por la Justicia Federal de Campana. El operativo se realizó ante la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará este domingo.

Una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV en el marco de la visita del pontífice a la Argentina. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza, según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La información fue producida por la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE y aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que interviene en la causa.

La coordinación para investigar las amenazas contra León XIV

La SIDE destacó que la resolución del caso fue posible por la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia. El organismo afirmó que trabaja para anticipar riesgos y detectar amenazas, en conjunto con las fuerzas de seguridad, para que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y seguridad.

León XIV llegará a la Argentina este domingo a las 16.30, en un vuelo procedente de Montevideo que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. El viaje incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y será la primera visita de un obispo de Roma al país desde 1987.

La agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina

Tras su llegada, el pontífice participará de un homenaje ante el Monumento al General San Martín, en la plaza homónima, y luego se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. La jornada concluirá a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde dará un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa abierta a las 11.30 en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, tiene previsto un encuentro con sectores del trabajo y movimientos sociales en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y las vísperas en la Catedral Metropolitana.

Misas en Córdoba y Luján antes de partir hacia Perú

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con la comunidad eclesiástica local. Después regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil nocturna.

El miércoles 11, antes de visitar el Complejo Penitenciario de Devoto, oficiará la misa central en la Basílica de Luján a las 10.00. Luego partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú, en un vuelo previsto para las 14.00, con lo que finalizará su gira por la Argentina.