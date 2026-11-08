Miles de personas participaron de la 35ª Marcha del Orgullo en el centro porteño, con banderas, música y expresiones artísticas. La jornada combinó la celebración de la diversidad con reclamos por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La 35ª Marcha del Orgullo reunió a miles de personas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 7 de noviembre de 2026. Con banderas, carrozas, música, intervenciones artísticas y consignas, la movilización celebró la diversidad y puso en primer plano los reclamos por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La Avenida de Mayo se llenó de colores, brillos, vestuarios llamativos y expresiones de libertad, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Fotógrafos y participantes compartieron imágenes de la jornada, que reflejaron tanto el clima festivo como la importancia de sostener los reclamos colectivos.

Las imágenes de la Marcha del Orgullo 2026

La movilización convirtió nuevamente el centro porteño en un punto de encuentro para organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas que se acercaron para acompañar la convocatoria.

Las fotos retrataron la variedad de propuestas que acompañaron el recorrido: looks elegidos para la ocasión, banderas, carteles con mensajes políticos e intervenciones artísticas. También mostraron la participación de distintas generaciones y las expresiones de afecto y celebración características de la marcha.

Consignas y reclamos de la comunidad LGBTIQ+

Bajo la consigna "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", la movilización visibilizó demandas históricas del colectivo. Entre los principales reclamos estuvieron el acceso a la salud, la educación y el empleo, además del fortalecimiento de las políticas públicas de inclusión y prevención de la violencia por prejuicio.

Uno de los momentos centrales estuvo dedicado al pedido de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores. Las organizaciones convocantes reclamaron la aprobación del proyecto de ley "Reconocer es Reparar", que propone una pensión y un sistema de asistencia integral para quienes sufrieron persecución estatal por su identidad de género.

Artistas y música en la Marcha del Orgullo

La jornada contó con presentaciones musicales en distintos escenarios. María Becerra fue una de las figuras principales y estuvo a cargo del cierre musical. También formaron parte de la programación La Joaqui, Six Sex, K4OS y Roze.

Además, participaron Tita Print, con un homenaje a Gilda a 30 años de su fallecimiento, Martín Cirio y artistas y DJ de la escena musical y cultural. Las carrozas, los espectáculos y las intervenciones acompañaron una convocatoria que volvió a reunir a miles de personas en las calles porteñas.