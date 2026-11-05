La especialista Marilú Vásquez declaró en el juicio oral que los perros detectaron rastros del niño en los vehículos de dos acusados. El tribunal ordenó incorporar los videos completos de la prueba realizada en junio de 2024.

La pericia odorológica realizada en los vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez tuvo más de 92% de confiabilidad, según afirmó la especialista Marilú Vásquez durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La prueba permitió detectar rastros de Loan Danilo Peña, quien tenía cinco años cuando desapareció.

"El olor recolectado tiene correspondencia con los del niño”, aseguró Vásquez, subcomisario de la Policía de Salta y licenciada en criminalística. La oficial declaró por primera vez en la causa y presentó los videos completos de la pericia, realizada el 21 de junio de 2024, una semana después de la desaparición de Loan, en una escuela de 9 de Julio.

Cómo se realizó la pericia odorológica en los vehículos

Vásquez explicó que la prueba se hizo en una Ford Ranger y un Ford Ka, pertenecientes a Caillava y Pérez, y en un Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi. En el Ka, los perros Kala y Dina marcaron un resultado positivo; en la Ranger, lo hicieron Kala y Arandú, un perro de la Policía de Corrientes.

Para obtener las muestras, los peritos usaron gasas esterilizadas sobre prendas de Loan y de otros cuatro chicos de edades similares. "Nosotros procedimos a levantar con gasas esterilizadas el olor de esas ropas que nos entregaron en bolsas de residuos nuevas. Se colocan las gasas y se cubren con papel aluminio para facilitar el levantamiento del olor. Esas muestras se colocaron en frascos para luego hacer la prueba con los perros", detalló.

La especialista explicó el trabajo de los perros

La perito contó que llegó a Corrientes con Kala y Dina, dos Golden Retriever entrenados, y que cuenta con más de 80 pruebas odorológicas realizadas. Dijo que trabaja en esa especialidad desde 2018, luego de prepararse con el veterinario Mario Rosillo, a quien definió como “una eminencia” en la materia.

"La odorología es una técnica científica pericial que estudia los olores humanos", explicó. También sostuvo que cada persona desprende 667 células epiteliales por segundo y que "El olor de cada persona es único y va cambiando de acuerdo a la edad”. Según indicó, antes de que ingresaran los perros, los testigos elegían la posición de los frascos. Ante una marcación positiva, los animales podían sentarse, detenerse o echarse junto a la muestra.

Vásquez afirmó que el olor humano permanece durante 36 horas, aunque aclaró que en un vehículo cerrado ese período se prolonga considerablemente. La precisión fue solicitada por el fiscal Carlos Schaefer, dado que las muestras en los autos se tomaron una semana después de la desaparición de Loan. La especialista intervino como auxiliar de Rosillo y describió el comportamiento de los perros a partir de los videos incorporados a la causa.

El tribunal incorporó los videos de la prueba

Schaefer pidió que se sumara al expediente la totalidad de las grabaciones de la pericia. La solicitud fue resistida por las defensas de Caillava y Pérez y por abogados de otros imputados. Rodolfo Baqué calificó la incorporación como “una emboscada” y argumentó que las defensas no habían podido controlar la prueba ni realizar un peritaje sobre el material.

Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco resolvieron incorporar los videos, entre otros motivos porque era la primera vez que Vásquez declaraba como testigo en la causa.

Tamara Muniagurria, exfuncionaria de la Fiscalía de Goya, también declaró. Contó que presenció la prueba odorológica y el levantamiento de otros elementos en la zona de El Algarrobal. "Rosillo y los otros peritos nos pedían que les digamos en qué posición queríamos colocar las diferentes muestras mientras los perros estaban fuera del recinto”, relató.

Declaraciones sobre otras pruebas y cruces en el juicio

Muniagurria participó además de la prueba de Luminol en los vehículos. Según explicó, el procedimiento se demoró un día para que antes se tomaran las muestras de olor en la Ranger y el Ka. “No se quería contaminar la prueba”, afirmó. También dijo que estuvo presente en la reconstrucción realizada por el fiscal Juan Carlos Castillo en el naranjal donde ocurrió la sustracción de Loan.

Luego declararon policías que participaron en la investigación del Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo. La lista de testigos generó otro cruce entre los fiscales y Baqué, quien cuestionó que se desistiera de algunas declaraciones. El juez Belforte calificó la situación como “una falta de respeto para todos”. Schaefer explicó que prescindió de un testimonio al enterarse de que esa persona había sido exonerada de una fuerza.

Baqué también pidió que el tribunal apercibiera a Schaefer por sus expresiones en entrevistas periodísticas sobre el grupo acusado de entorpecer la investigación. "Preténden callarnos", respondió el fiscal, quien sostuvo que esa actitud “es parte del entorpecimiento” y agregó: "Nosotros tenemos la obligación de informar y lo que pretenden es ponernos un bozal legal”. Tras deliberar, los jueces rechazaron los planteos y señalaron que se mantienen ajenos a las declaraciones de fiscales y defensores en los medios de comunicación.