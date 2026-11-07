Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

El Festival de la Cerveza se realizará el 7 y 8 de noviembre en Don Bosco, con entrada gratuita, productores locales, puestos gastronómicos y música en vivo. Habrá actividades desde el mediodía hasta la medianoche.

Quilmes tendrá una nueva edición del Festival de la Cerveza, una propuesta con productores cerveceros independientes, puestos gastronómicos, ferias de emprendedores y espectáculos musicales. La actividad será gratuita y se desarrollará durante dos jornadas en el sur del conurbano bonaerense.

El encuentro se realizará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Parque Lineal de Don Bosco Dr. Raúl Alfonsín. El predio abrirá desde el mediodía hasta la medianoche.

Festival de la Cerveza de Quilmes: lugar y actividades

El parque está ubicado en la intersección de la avenida Caseros e Illia. Allí habrá stands de productores cerveceros independientes, foodtrucks y puestos gastronómicos con precios populares. También participarán emprendedores locales con sus productos.

La música en vivo será parte de la programación de ambas jornadas. El sábado actuarán Rayos Covers, Puro Veneno, Alsolo, Similares, Ebanomarfil, Sinfines, Salernos y Zoe. Banda Juárez estará a cargo del cierre de la primera noche.

Artistas y agenda del domingo

El domingo, integrantes de los clubes Libertad y Don Bosco subirán al escenario con distintas expresiones deportivas. Luego se presentarán Bufones Negros, Zona 4, Fuera de Serie, Dos Comodines, Hernán Fross, El Pela Cuartetero, Ale Vega y Juan Manuel, Todo Sí y Son Qoy. El cierre musical será de Leo García.

La organización está a cargo del Municipio de Quilmes, junto con la Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, la Cámara de Comercio del Partido de Quilmes y la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local.

Durante las dos jornadas habrá operativos de seguridad, fiscalización y limpieza, además de las propuestas musicales y gastronómicas.

Cómo llegar al Festival de la Cerveza de Quilmes

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en tren por la línea Roca. La alternativa es tomar el servicio en Constitución con dirección a La Plata o a Bosques vía Quilmes y bajar en la estación Wilde. Desde allí, el parque queda a unos seis minutos a pie.

También se puede viajar en colectivo. La línea 159 conecta la zona de Correo Central con Don Bosco y tiene una parada cercana al Parque Lineal, en Illia y Backmas. Otra opción es la línea 324, que circula por distintos sectores de la zona sur.