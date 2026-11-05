Una instrumentadora quirúrgica de 28 años renunció a una clínica privada tras trabajar un año en el área de Esterilización. Presentó una denuncia penal y afirmó que otras compañeras también sufren maltratos.

Una instrumentadora quirúrgica de 28 años denunció penalmente por maltrato laboral a la jefa de Quirófano de una clínica privada de Santa Rosa. La joven renunció a su puesto después de trabajar durante un año en el área de Esterilización y sostuvo que la situación se había vuelto insostenible.

La profesional afirmó que busca que su caso se conozca para evitar que se repitan situaciones similares. Según su relato, los maltratos, las humillaciones y la hostigación ocurren desde hace años, pero algunas trabajadoras no avanzan con sus denuncias por temor a perder el empleo o a sufrir nuevas represalias.

La denuncia por maltrato en la clínica de Santa Rosa

La instrumentadora aseguró que durante su año de trabajo enfrentó gritos, insultos y cambios de instrucciones. “Todo el día había gritos: 'Sos una inútil, una inservible, no sabés hacer nada'”, relató. También describió un ambiente laboral que, según dijo, afectaba a las trabajadoras y generaba estrés y conflictos entre compañeras.

En uno de los episodios que mencionó, la jefa habría ingresado durante una operación y le habría gritado. La joven contó que terminó llorando y agregó que, según su versión, médicos cirujanos pidieron que la responsable no estuviera cerca durante las intervenciones.

Renuncia y presentación ante la Justicia

La joven decidió renunciar a fines de octubre y señaló el maltrato laboral como motivo en el telegrama. Según contó, cuando su jefa recibió la notificación, reaccionó a los gritos y pidió que la sacaran del servicio. La instrumentadora dijo que habló con Recursos Humanos, donde le recomendaron que no se fuera, pero que sufrió un ataque de ansiedad y debió recibir atención médica y medicación en la guardia. Un profesional le extendió un certificado para que pudiera retirarse a su casa.

Después de renunciar, se comunicó con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), presentó una denuncia penal en la Seccional Primera y notificó al equipo del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad para que intervenga.

Un antecedente de denuncia contra la misma jefa

El año anterior, una mucama de la misma clínica había denunciado a la jefa de Quirófano. En aquella presentación, sostuvo que había sido agredida verbalmente en varias oportunidades y que nunca antes había atravesado una situación de ese tipo.