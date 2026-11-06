El exjefe de Gabinete cuestionó los hechos vinculados a Manuel Adorni y negó tener conocimiento de sustento para la acusación del “3%”. También defendió el rumbo económico de Javier Milei, aunque reconoció que hay empresas con dificultades.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionó a su sucesor, Manuel Adorni, y calificó como una “vergüenza para la Argentina” los hechos vinculados al exfuncionario, quien presentó su renuncia a mediados de este año en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades patrimoniales y el avance de causas judiciales.

“Yo no voy a hacer juicios de valor, como no lo hice sobre el gobierno kirchnerista. Lo digo en general. Podemos comparar, pero no tiene sentido. Yo estoy en desacuerdo con todos los hechos que pueden generar esta conclusión, porque ha sido muy malo, una vergüenza para la Argentina tener todos estos hechos a expensas”, afirmó Francos.

Francos negó que haya pruebas sobre la acusación del 3%

Consultado por el “3%” que se mencionaba en presuntos audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Francos rechazó la acusación y cuestionó su difusión.

“Déjense de jorobar. No me venga con esas historias que se han contado. Y ninguna se ha confirmado. Los periodistas, los medios, todos los trolls de las redes sociales. No jorobes con cosas que no han sido confirmadas con la justicia”, protestó.

Luego insistió: “Que demuestren si hubo eso que ustedes llaman el tres por ciento. Es una acusación que está en el aire pero que no tiene, que yo sepa, sustento”.

La mirada de Francos sobre la economía argentina

Al referirse a la situación económica durante el gobierno de Javier Milei, el exministro reconoció que existen “algunos problemas”, aunque sostuvo que “la gente está aguantando”. A su entender, todavía falta un “período de crecimiento importante”, impulsado por inversiones en sectores capaces de generar ingresos de dólares.

Francos consideró que “Argentina tal vez sea uno de los países más beneficiados en este momento que vive el mundo”. También comparó el presente con las gestiones anteriores: “Tanto la última gestión de Alberto Fernández, con (Sergio) Massa como superministro, como el kirchnerismo, donde había permanentes cuestionamientos en la calle. Y hoy no pasa nada de eso en Argentina. La sociedad entiende que hay un cambio de la organización”.

El cambio económico y las empresas con dificultades

El exjefe de Gabinete destacó que hubo “un cambio de organización económica que es muy importante”. Según explicó, el país pasó de “un Estado que subsidia con los recursos del campo” a un escenario en el que, “producto de la confianza que ha generado el país, hay proyectos de inversión que van a permitir exportar los recursos naturales”.

También sostuvo que la confianza se generó a partir de normas aprobadas por el Gobierno en 2024 y 2025. “La gente confía en que pasamos de una Argentina con un Estado que manejaba toda la economía a un Estado distinto donde, por fin, a partir de un conjunto de normas que sancionó el Gobierno en el 2024 y 2025, generó confianza en el mundo”, afirmó.

Francos reconoció que el cambio de sistema provoca dificultades y señaló que “muchas empresas que no estaban en condiciones de competir están teniendo problemas”. Sin embargo, consideró que la situación “se va a acomodar con el tiempo” y planteó que no se “puede pretender que un país cambie en tres años”.

“Así como estuvimos un siglo de estatismo populista, ahora empezamos un ciclo diferente. Si el Gobierno no cambia, como se dice que va a cambiar, para enfrentar a una elección… el Gobierno no está haciendo eso, se trazó un rumbo y lo está haciendo”, opinó.

El respaldo de Francos al presidente Milei

Para cerrar, Francos elogió al Presidente por su forma de comunicar: “Si una cosa hay que reconocerle al presidente es que habla con honestidad. Te puede no gustar la forma, pero lo que dice es la verdad, es franco, no Francos”.

Además, defendió la decisión de no sostener los subsidios sin recursos disponibles. “Entonces, yo digo, cuando dijo que no había plata… ¿cómo lo iba a subsidiar si no había recursos? Para subsidiar todo eso tenía que generar inflación o endeudarse. Todo causante de inflación”, concluyó.