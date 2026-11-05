Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

Oscar Daniel Morales denunció al intendente y a concejales de Victorica por la decisión de donar dos lotes a sus hijos. Afirma que compró las propiedades hace unos 40 años y reclama el 50 por ciento.

Oscar Daniel Morales presentó una denuncia policial contra el intendente de Victorica, Hugo Kenny, y concejales de la localidad por la decisión de donar dos terrenos a sus hijos. El hombre sostiene que le corresponde el 50 por ciento de las propiedades, que asegura haber comprado hace aproximadamente cuatro décadas.

Morales realizó la presentación en la seccional de Victorica para dejar constancia de su reclamo por dos lotes ubicados junto a su vivienda. Según relató, los terrenos son lindantes entre sí y actualmente están delimitados por un mismo tapial.

El reclamo por los terrenos de Victorica

El denunciante explicó que, aunque compró ambos lotes hace unos 40 años, nunca obtuvo una escritura y solo conservó un boleto de compraventa. Tras separarse de su entonces pareja, ella continuó pagando los impuestos municipales de la casa y de los terrenos.

Con el paso del tiempo, la mujer falleció y, posteriormente, sus hijos le vendieron a Morales la mitad de la vivienda. El conflicto actual se originó, de acuerdo con su versión, cuando la Municipalidad decidió donar los dos terrenos a sus hijos.

Morales afirma que le corresponde la mitad de los lotes

El hombre considera que la decisión municipal desconoce sus derechos sobre las propiedades. «El 50% de los terrenos son míos», afirmó al explicar el motivo de su reclamo.

Morales también señaló que, durante aquellos años, su situación económica estuvo condicionada por el pago de una cuota alimentaria para su hijo y el alquiler de una vivienda. Según explicó, esas obligaciones le impidieron afrontar otros gastos.

Denuncia policial contra el intendente y concejales

Ante la decisión de donar los terrenos, Morales resolvió denunciar al intendente y a los concejales que intervinieron. Indicó que, por el momento, realizó la presentación en la dependencia policial y espera novedades.

«Yo no me tengo que esconder de nadie», expresó el denunciante, quien manifestó su intención de hacer público el conflicto y dar a conocer su versión. No se obtuvo una respuesta del intendente Hugo Kenny ante los intentos de consultarlo sobre el caso.