Por Naty Piris 6 de noviembre de 2026 a las 7:49 p. m. · 2 min de lectura

Papelera del Sur, una histórica papelera del sur bonaerense, cerró su planta tras 66 años de producción, dejando sin trabajo a 160 personas.

Según informó el artículo escrito por Damián Belastegui en La Política Online, "Papelera del Sur, perteneciente al Grupo HZ, comenzará a importar de Brasil la cartulina reciclada que producía para la mayoría de los envases de las principales marcas de consumo masivo, en una medida que, según cálculos del municipio, también impacta de forma indirecta a más de 1.500 personas".

El medio citado detalló que el cierre de la planta ocurrió luego de un largo periodo de suspensiones intermitentes. En la empresa ampararon la medida en la escasa rentabilidad y la imposibilidad de competir contra los productos importados.

Desde el municipio "advierten que no se trata de una empresa en quiebra, sino de una estrategia de reconversión de uno de los grupos más importantes de la industria del packaging en Latinoamérica, ajustada al contexto de apertura importadora".

"Esto es producto de las políticas del gobierno de Milei. Esto es la destrucción total de la industria nacional. No nos creamos que la fábrica está fundida, no produce porque no le conviene producir en Argentina, le conviene importar", dijo al medio citado el ex intendente de Tornquist y actual director del Banco Provincia, Sergio Bordoni.

En ese sentido, el dirigente del Frente Renovador hizo un contraste con lo sucedido hasta 2023, cuando Papelera del Sur tenía casi 215 empleados. "Hace 66 años que la papelera está en Tornquist y siempre funcionó. Con el gobierno anterior, trabajaba en doble turno. Superó todas las crisis económicas menos a Milei".

Sin instancias de negociación previa, la empresa informó en las últimas horas el cierre y los telegramas de despido ya fueron enviados a todos los empleados de la fábrica.

Sergio Bordoni, que a finales del año pasado dejó la intendencia a manos de su hija, Estefanía Bordoni, advirtió que el cierre de la planta de la papelera "va a golpear muy fuerte en la economía de Tornquist".

Frente a esta situación, el gobierno de Axel Kicillof decidió intervenir de oficio y dispuso que el delegado regional del Ministerio de Trabajo provincial tome contacto con las partes, a las que convocó a una audiencia para este viernes.