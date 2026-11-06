Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 7:22 p. m. · 1 min de lectura

El Banco de La Pampa informó que varias jornadas especiales afectarán la atención presencial. Recomendaron utilizar los canales digitales y organizar con anticipación los trámites.

El Banco de La Pampa informó que sus sucursales permanecerán cerradas durante varios días consecutivos debido a una combinación de feriados bancarios y jornadas especiales vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según lo comunicado por la entidad, este viernes 6 de noviembre no habrá atención al público con motivo del Día del Bancario, una jornada que se celebra cada año y que alcanza a todas las entidades financieras del país.

A esta situación se sumarán los feriados especiales previstos para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, establecidos con motivo de la visita del sumo pontífice al país.

Además, el miércoles 11 de noviembre permanecerán cerradas las sucursales bancarias de la provincia de Córdoba, debido a que el papa León XIV tiene previsto visitar ese distrito.

De esta manera, la actividad bancaria presencial se verá interrumpida durante varias jornadas, una situación que podría generar inconvenientes para quienes necesitan realizar trámites, operaciones por ventanilla o gestiones administrativas.

Desde el Banco de La Pampa recomendaron a sus clientes utilizar los canales digitales para continuar realizando operaciones durante los días sin atención presencial.

Entre las alternativas disponibles se encuentran el home banking, las aplicaciones móviles, las transferencias electrónicas y los cajeros automáticos, que permitirán efectuar distintas operaciones sin necesidad de concurrir a las sucursales.

La medida, según la información difundida, no alcanza únicamente al Banco de La Pampa, sino también a otras entidades financieras del país, en el marco de las disposiciones del Banco Central de la República Argentina.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios organizar con anticipación sus trámites bancarios y consultar los canales oficiales de cada entidad para conocer las modalidades de atención y los servicios disponibles.