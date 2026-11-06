Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 5:03 p. m. · 2 min de lectura

El pontífice destacó el legado de Francisco y el significado de una visita a su país natal. Su recorrido por Sudamérica incluye actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV destacó la figura de Francisco durante su viaje a Latinoamérica y expresó que una visita a la Argentina representaría un homenaje a su antecesor, el pontífice argentino que dejó una profunda huella en la Iglesia católica.

El Santo Padre llegó este viernes por la tarde a Uruguay, en el marco de su recorrido por América Latina. Durante el vuelo, mantuvo un encuentro con periodistas en el que abordó diferentes cuestiones vinculadas con la Iglesia, la política internacional y la situación que atraviesan distintos países del continente.

Uno de los momentos más destacados fue cuando se refirió a la Argentina y al legado del papa Francisco. León XIV puso de relieve la importancia de mantener viva la memoria de su antecesor y el significado especial que tendría visitar su país natal.

La posibilidad de una visita papal a la Argentina genera expectativas, especialmente porque Francisco, a pesar de haber nacido en Buenos Aires y de haber conducido la Iglesia católica durante más de una década, nunca regresó a su país durante su pontificado.

La gira también tiene una importante dimensión internacional. Según la información difundida por Infobae, durante el viaje el pontífice se refirió al escenario político de Estados Unidos tras las elecciones legislativas y manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Su recorrido por Sudamérica estará acompañado por mensajes relacionados con la paz, la defensa de los sectores más vulnerables, la desigualdad económica y la necesidad de fortalecer el diálogo entre los pueblos.

León XIV tiene previsto llegar a la Argentina el domingo 8 de noviembre, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, desarrollará actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá un significado histórico para millones de fieles argentinos, que durante años esperaron recibir al papa Francisco en su tierra natal.

Ahora será su sucesor quien llegue al país para rendirle homenaje y continuar transmitiendo un mensaje de unidad, solidaridad y compromiso con los más necesitados.