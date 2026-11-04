El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel fue imputado por tres hechos de lesiones y vejaciones, además de la presunta falsificación de un documento policial. La investigación incluye revisiones médicas, identificación de testigos y análisis de cámaras de seguridad.

El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, integrante de la Seccional Tercera, quedó imputado en la Ciudad Judicial de Santa Rosa tras la denuncia de dos hermanos de apellido Mora Grandon por agresiones ocurridas en la vía pública el domingo por la mañana.

La acusación contempla lesiones leves agravadas por la función o el cargo como integrante de la fuerza policial y vejaciones, en concurso ideal. Se investigan tres hechos, en concurso real entre sí y también en concurso real con la presunta falsificación de un documento policial.

La denuncia y el video del procedimiento policial

El caso tomó trascendencia pública luego de que un video se viralizara en redes sociales el lunes por la tarde. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, frente a la Catedral, cuando Priscila Mora Grandón se acercó a intervenir en un procedimiento en el que su hermano había sido reducido por la Policía.

La joven sostuvo que Gauna Coronel «le estaba provocando complicaciones para respirar». Según su relato, el efectivo la empujó al suelo y, mientras ella permanecía inmovilizada boca abajo, le dio varias patadas. También denunció que en la Seccional Tercera fue golpeada y obligada a desnudarse, y que el personal médico no la revisó.

Lesiones constatadas y medidas de la Fiscalía

Los fiscales Máximo Paulucci y Natalia Urruti llevan adelante la investigación, mientras que el juez de Control es Daniel Ralli. Desde la Fiscalía indicaron que se analizan «lesiones leves agravadas por su condición de policía en funciones y las posibles vejaciones».

Los jóvenes fueron examinados por el médico forense de la Justicia, quien «constató lesiones en ambos, las cuales tendrían una evolución que es coincidente con el día y horario en que ocurrieron los hechos, que fue el domingo a la mañana». Además, la Fiscalía trabaja en la identificación de posibles testigos y en la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.