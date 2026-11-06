Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

La diseñadora de interiores Male Eirin explicó cómo usar el color para modificar la percepción de un espacio. Techos, paredes y contrastes pueden aportar amplitud, profundidad o una sensación más acogedora sin reformas.

Renovar una habitación no siempre requiere obras ni muebles nuevos. Un cambio de color puede transformar cómo se percibe un ambiente y hacer que parezca más amplio, alto, compacto o profundo, aunque sus dimensiones reales no cambien. La diseñadora de interiores Male Eirin compartió recomendaciones para aprovechar la pintura con ese objetivo.

El efecto depende de cómo el cerebro interpreta los colores en relación con la luz y las superficies cercanas. Por eso, un mismo tono puede generar distintas sensaciones según dónde se aplique y con qué otros colores se combine.

Cómo usar la pintura para cambiar la percepción de un ambiente

En habitaciones con techos altos que resultan poco acogedoras, Eirin propone pintar el techo de un color oscuro. Así, la superficie parece acercarse y el ambiente adquiere una sensación más cálida e íntima.

Si se busca que una habitación parezca más alta, la recomendación es la contraria: elegir blanco o un tono claro para el techo, sobre todo cuando las paredes son más oscuras. El contraste genera una continuidad visual hacia arriba y aporta mayor amplitud vertical.

También se puede intervenir sobre las paredes laterales. Pintarlas con colores intensos u oscuros hace que parezcan acercarse entre sí, un recurso útil para que un ambiente demasiado alargado se sienta más compacto y equilibrado.

Colores para sumar profundidad y amplitud visual

Para conseguir el efecto opuesto y sumar profundidad, la diseñadora recomienda pintar únicamente la pared del fondo con un tono más oscuro y mantener claras las paredes laterales. El contraste hace que el fondo parezca más lejano y que la habitación gane una sensación de mayor extensión.

En espacios pequeños, una alternativa es usar el mismo color claro en las paredes y el techo. Al reducir los contrastes entre ambas superficies, se disimula el límite visual entre ellas y el ambiente se percibe como una unidad, con una apariencia más amplia.

Cómo hacer más acogedores los espacios grandes

Cuando el objetivo es que un ambiente demasiado grande resulte más íntimo, Eirin aconseja aplicar un tono medio u oscuro de manera uniforme en todas las superficies. La continuidad del color genera una sensación más acogedora y reduce visualmente las dimensiones del espacio.