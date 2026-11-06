Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 3 min de lectura

La Provincia desplegará operativos sanitarios y de seguridad para las actividades del 9 y el 11 de noviembre. Qué llevar, qué elementos están prohibidos y cómo será la circulación durante la visita papal.

La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires tendrá dos actividades centrales: una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa frente a la Basílica de Luján. Para ambas jornadas, el gobierno bonaerense coordinará operativos con municipios y organizaciones participantes, con medidas de prevención sanitaria y seguridad para los peregrinos.

El dispositivo general se desarrollará entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. Incluirá más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, dos helicópteros sanitarios, 15 puestos médicos de alta complejidad y cuatro hospitales de campaña.

También participarán 12.000 efectivos de seguridad, con motos y helicópteros, y más de 15.000 voluntarios capacitados por Defensa Civil, Bomberos y Policía. Las autoridades recomendaron informarse sobre los cortes, los controles y los trayectos que solo podrán realizarse a pie.

Servicios para los peregrinos en Claypole y Luján

Los dos encuentros podrán seguirse en pantallas gigantes con transmisión en vivo. Además, habrá baños, carpas eucarísticas para el acompañamiento religioso y espacios de asistencia para personas extraviadas.

La organización pidió a quienes asistan que colaboren con las medidas de cuidado individual y colectivo. La planificación contempla sectores delimitados y recorridos específicos para ordenar la participación del público.

Recorrido del papa León XIV hasta el Cottolengo Don Orione

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que alberga a 400 personas con discapacidad. El establecimiento está ubicado en avenida Lacaze 3963, Claypole, en el partido de Almirante Brown.

La caravana partirá a las 8 desde la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde se alojará León XIV. El trayecto comenzará por la avenida 9 de Julio, continuará por las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane y seguirá por la avenida General Paz. Luego pasará por el Puente de La Noria, Camino Negro, el Cruce de Lomas, Camino de Cintura y la zona de Burzaco.

En el tramo final, el Papa cambiará de vehículo para recorrer alrededor de siete cuadras en papamóvil, a unos 20 kilómetros por hora, y saludar a quienes estén en el lugar. La visita al Cottolengo concluirá antes de su siguiente actividad, una misa prevista para las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Cortes y controles de acceso en Claypole

El operativo prevé un corte total sobre la avenida Lacaze, en el tramo lindero al Cottolengo y en las últimas cuadras del recorrido. También habrá controles en las calles cercanas y no podrán ingresar personas sin autorización al perímetro restringido.

El acceso a esa zona estará reservado a quienes cuenten con acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o pases oficiales. Los sectores con vallas se destinarán a representantes de comunidades, movimientos e instituciones que hayan completado la inscripción correspondiente.

El operativo sanitario en Claypole funcionará desde las 16 del domingo 8 hasta las 16 del lunes 9. Contará con 200 trabajadores, 15 postas y 15 ambulancias. Cada puesto tendrá coordinación y personal de enfermería, promoción, logística y salud mental.

Los hospitales de referencia serán el Dr. Arturo Oñativia, el Néstor C. Kirchner El Cruce y el Dr. Lucio Meléndez. También habrá dispositivos de campaña en los CAPS número 33, 12 y 21.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Se recomienda llevar agua en botellas plásticas y alimentos con utensilios descartables. Están permitidos el termo y el mate, gorra, protector solar, repelente, abrigo, capa de lluvia, paraguas plegable, papel higiénico, batería portátil, linterna, bolsa de dormir y aislante. También se admiten reposeras, sillas plegables y banderas de hasta dos por dos metros, siempre que no tengan asta.

Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, elementos de vidrio, armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, líquidos inflamables, drones, láseres, megáfonos, carpas y sombrillas. Tampoco se permiten valijas, mochilas de más de 15 litros, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, computadoras, walkie-talkies ni paraguas que no sean plegables.

La lista de objetos no permitidos incluye además astas rígidas, objetivos fotográficos desmontables y palos selfie de 20 centímetros o más. No se autorizará el ingreso de mascotas, excepto animales de asistencia.

Recomendaciones para peregrinar

Para quienes participen de las actividades en Claypole o Luján, las autoridades aconsejan usar zapatillas cómodas y llevar medias de repuesto.