Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:14 p. m. · 5 min de lectura

El subsidio social de PAMI contempla requisitos de ingresos y patrimonio para acceder a la cobertura total de medicamentos. En noviembre, el límite de ingresos de referencia para una jubilación mínima y media sería de aproximadamente 666.237,69 pesos mensuales.

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI deberán tener en cuenta los requisitos vigentes durante noviembre de 2026 para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, a través del subsidio por razones sociales que otorga la obra social.

Luego de la actualización del 1,93% en los haberes previsionales, correspondiente a la inflación de septiembre, también se modificaron los valores de referencia utilizados para evaluar los ingresos de quienes solicitan este beneficio.

El objetivo del programa es garantizar el acceso a medicamentos esenciales a los afiliados que atraviesan dificultades económicas y no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos?

Uno de los principales requisitos es que los ingresos del afiliado no superen el equivalente a una jubilación mínima y media, es decir, 1,5 haberes mínimos previsionales.

En los hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos puede elevarse hasta tres haberes mínimos.

Sin embargo, los ingresos no son el único aspecto que analiza PAMI. El organismo también evalúa la situación patrimonial de cada solicitante para determinar si corresponde otorgar la cobertura total.

Los requisitos patrimoniales

Para acceder al subsidio social, los afiliados deben cumplir determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

Entre las restricciones se encuentran tener más de un inmueble, poseer vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo las excepciones previstas por discapacidad, o contar con embarcaciones de lujo, aeronaves o determinados activos societarios.

También se establece como condición no estar afiliado simultáneamente a un sistema de medicina prepaga.

Estas exigencias buscan que la cobertura gratuita llegue principalmente a los jubilados y pensionados que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos

El trámite puede realizarse por internet, a través de la página oficial de PAMI, o de manera presencial en las agencias de atención del organismo.

La solicitud puede ser gestionada por el propio afiliado, un familiar o un apoderado autorizado.

Para iniciar el procedimiento se debe contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación a PAMI y la receta electrónica correspondiente, emitida por el profesional médico.

Una vez presentada la solicitud, el organismo evalúa la información económica y patrimonial del afiliado para determinar si reúne las condiciones necesarias para acceder al subsidio.

Una ayuda importante para los jubilados

En un contexto de aumentos en los medicamentos y dificultades económicas para numerosos adultos mayores, la posibilidad de acceder a tratamientos con cobertura total representa un alivio para quienes dependen de una jubilación o pensión.

Desde PAMI se recomienda consultar los requisitos actualizados y realizar las gestiones correspondientes para conocer si cada afiliado puede acceder al beneficio.

Para noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en 444.158,46 pesos. Si se toma como referencia una jubilación mínima y media, el límite de ingresos sería de aproximadamente 666.237,69 pesos mensuales.

Este importe debe confirmarse con PAMI al momento de solicitar el beneficio, ya que la aprobación depende de la evaluación de cada caso.

Los afiliados pueden consultar los requisitos y las condiciones de cobertura en la página oficial de PAMI o acercarse a una agencia de atención.

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán conocer si reúnen las condiciones para obtener sus medicamentos sin costo y continuar con los tratamientos indicados por sus médicos.

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI deberán tener en cuenta los requisitos vigentes durante noviembre de 2026 para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, a través del subsidio por razones sociales que otorga la obra social.

Luego de la actualización del 1,93% en los haberes previsionales, correspondiente a la inflación de septiembre, también se modificaron los valores de referencia utilizados para evaluar los ingresos de quienes solicitan este beneficio.

El objetivo del programa es garantizar el acceso a medicamentos esenciales a los afiliados que atraviesan dificultades económicas y no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos?

Uno de los principales requisitos es que los ingresos del afiliado no superen el equivalente a una jubilación mínima y media, es decir, 1,5 haberes mínimos previsionales.

En los hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos puede elevarse hasta tres haberes mínimos.

Sin embargo, los ingresos no son el único aspecto que analiza PAMI. El organismo también evalúa la situación patrimonial de cada solicitante para determinar si corresponde otorgar la cobertura total.

Los requisitos patrimoniales

Para acceder al subsidio social, los afiliados deben cumplir determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

Entre las restricciones se encuentran tener más de un inmueble, poseer vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo las excepciones previstas por discapacidad, o contar con embarcaciones de lujo, aeronaves o determinados activos societarios.

También se establece como condición no estar afiliado simultáneamente a un sistema de medicina prepaga.

Estas exigencias buscan que la cobertura gratuita llegue principalmente a los jubilados y pensionados que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos

El trámite puede realizarse por internet, a través de la página oficial de PAMI, o de manera presencial en las agencias de atención del organismo.

La solicitud puede ser gestionada por el propio afiliado, un familiar o un apoderado autorizado.

Para iniciar el procedimiento se debe contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación a PAMI y la receta electrónica correspondiente, emitida por el profesional médico.

Una vez presentada la solicitud, el organismo evalúa la información económica y patrimonial del afiliado para determinar si reúne las condiciones necesarias para acceder al subsidio.

Una ayuda importante para los jubilados

En un contexto de aumentos en los medicamentos y dificultades económicas para numerosos adultos mayores, la posibilidad de acceder a tratamientos con cobertura total representa un alivio para quienes dependen de una jubilación o pensión.

Desde PAMI se recomienda consultar los requisitos actualizados y realizar las gestiones correspondientes para conocer si cada afiliado puede acceder al beneficio.

Para noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en 444.158,46 pesos. Si se toma como referencia una jubilación mínima y media, el límite de ingresos sería de aproximadamente 666.237,69 pesos mensuales.

Este importe debe confirmarse con PAMI al momento de solicitar el beneficio, ya que la aprobación depende de la evaluación de cada caso.

Los afiliados pueden consultar los requisitos y las condiciones de cobertura en la página oficial de PAMI o acercarse a una agencia de atención.

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán conocer si reúnen las condiciones para obtener sus medicamentos sin costo y continuar con los tratamientos indicados por sus médicos.