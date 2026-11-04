Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:22 p. m. · 2 min de lectura

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán en simultáneo el sábado por el primer puesto de la tabla anual. Nicolás Ramírez no tendrá actividad por una licencia para someterse a una intervención quirúrgica programada.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada decisiva en la que Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central disputarán el primer puesto de la tabla anual.

Los tres equipos jugarán el sábado 7 de noviembre, desde las 17:30, en simultáneo. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto.

Boca y Argentinos llegan con 60 puntos, aunque el conjunto xeneize tiene una mejor diferencia de gol. Rosario Central aparece inmediatamente detrás, con 59 unidades. Por eso, los resultados de los tres encuentros serán determinantes para conocer al ganador de la tabla anual.

En cuanto a las designaciones arbitrales, Sebastián Zunino dirigirá Boca frente a Defensa y Justicia, acompañado por Yamil Possi en el VAR. Pablo Dóvalo estará a cargo de Argentinos Juniors ante Huracán, con Lucas Novelli en el VAR. Por su parte, Hernán Mastrángelo será el árbitro de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto, con Héctor Paletta como responsable del VAR.

Una de las principales novedades es la ausencia de Nicolás Ramírez, quien estuvo a cargo del reciente Superclásico entre Boca y River, que terminó con victoria del conjunto xeneize por 1 a 0.

Su actuación generó cuestionamientos por distintas decisiones arbitrales. Sin embargo, desde la Liga Profesional aclararon que su ausencia en la última fecha no responde a una sanción deportiva, sino a una licencia solicitada para someterse a una intervención quirúrgica que ya estaba programada.

En cambio, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR durante el Superclásico, tendrá actividad en el encuentro entre Instituto y Newell's.

También quedó confirmado que River visitará a Aldosivi el jueves 5 de noviembre, desde las 15, con Bryan Ferreyra como árbitro principal y José Carreras en el VAR.

La última jornada del Clausura tendrá especial importancia porque, además de definir al ganador de la tabla anual, determinará las posiciones finales de la fase regular, los equipos clasificados a los playoffs y los lugares correspondientes para las competencias internacionales.

Con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central separados por apenas un punto, el fútbol argentino se prepara para una definición que promete mantener la expectativa hasta el último minuto.