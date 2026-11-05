Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

Concejales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para crear un canal de comunicación entre los vecinos y el Municipio. La propuesta prevé recibir avisos por WhatsApp y coordinar la respuesta de las áreas de emergencia.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto para implementar en La Plata Ojos en Alerta, un sistema que permitiría a los vecinos informar delitos, situaciones sospechosas y emergencias a través de WhatsApp.

La iniciativa propone establecer una comunicación directa con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal para agilizar la recepción de avisos y coordinar la intervención de la Policía bonaerense y los servicios de emergencia.

Cómo funcionaría Ojos en Alerta en La Plata

El programa contempla la creación de uno o más canales de WhatsApp administrados por la Municipalidad. Por esa vía, los usuarios podrían enviar mensajes de texto, fotografías, audios, videos y ubicaciones para alertar sobre robos, movimientos sospechosos o situaciones que requieran asistencia.

Una vez recibido el aviso, operadores municipales deberían analizar la información y definir qué organismo activar. El esquema prevé coordinación con el COM, la Policía bonaerense, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), los Bomberos y Defensa Civil.

Adhesión voluntaria y capacitación para los vecinos

La participación sería voluntaria y gratuita, y estaría abierta a residentes, comerciantes, instituciones y prestadores de servicios. El proyecto también incluye capacitaciones para explicar cómo usar el canal, qué información brindar y cómo actuar ante una emergencia.

La propuesta toma como referencia una experiencia que funciona desde 2016 en San Miguel, impulsada como una herramienta de participación ciudadana para la prevención del delito. Los fundamentos del proyecto aclaran:

Su funcionamiento parte de la incorporación del vecino como colaborador de la prevención, sin otorgarle funciones propias de las fuerzas de seguridad ni promover su intervención directa frente a situaciones potencialmente peligrosas.

El antecedente de Ojos en Alerta en La Plata

La ciudad ya tuvo un intento previo de avanzar con el sistema. En 2023, durante la gestión del entonces intendente Julio Garro, el Ejecutivo municipal aprobó, mediante el Decreto 2501/23, el pliego de la Licitación Privada 95/23 para contratar el soporte del programa.

Luego, firmó un convenio con la Municipalidad de San Miguel para avanzar con la implementación. Sin embargo, la iniciativa finalmente no llegó a ponerse en funcionamiento.