El fuerte viento y la lluvia afectaron a unos 11 municipios, con Panambí como la zona más castigada. Hubo viviendas y escuelas dañadas, rutas obstruidas, cortes de luz y tres personas con lesiones leves.

Un fuerte temporal de lluvia y viento, asociado al fenómeno de El Niño, golpeó Misiones este miércoles 5 de noviembre y provocó daños en viviendas y escuelas, caída de árboles y postes, cortes de luz y complicaciones en rutas y caminos. Alrededor de 11 municipios resultaron afectados, aunque todavía no hay un relevamiento definitivo, informó el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra.

En Posadas se acumularon 104,8 milímetros de lluvia hasta las 13.30, casi el 60 por ciento del promedio de precipitaciones de todo noviembre. Se registraron calles anegadas, demoras en el tránsito y fallas en los semáforos. La localidad más castigada fue Panambí, sobre la costa del río Uruguay.

Panambí, la zona más afectada por el temporal en Misiones

De acuerdo con el relevamiento policial, el fenómeno golpeó por la mañana y duró unos cinco minutos. Las ráfagas afectaron Puerto Panambí, Puerto Rosario y parajes rurales, donde causaron daños en casas, galpones de tabaco, plantaciones, maquinarias y vehículos.

“Hay alrededor de 60 familias afectadas, algunas con voladura de dos o tres chapas, otras con voladuras totales. Hay una casa totalmente destruida, que quedó solamente con la base”, describió Parra. Vecinos hablaron de un tornado, aunque ningún organismo meteorológico confirmó esa posibilidad. “No tengo esa información técnica de que sea un tornado pero sí fue un viento muy potente, que cortó a una altura de tres o cuatro metros los eucaliptos y los pinos”, explicó el funcionario.

La Policía informó que tres personas sufrieron lesiones leves. Entre ellas, una mujer que recibió un golpe mientras intentaba proteger a su hija de 10 años durante la destrucción de su casa. Más de 100 efectivos fueron desplegados para asistir a los vecinos.

Escuelas y viviendas dañadas en distintas localidades

El temporal también provocó daños en Itacaruaré, Jardín América, Aristóbulo del Valle, El Soberbio, Puerto Leoni, San Javier y Apóstoles, entre otras localidades. El intendente de Itacaruaré, José Álvez, describió el panorama como “desolador”.

Según el último balance policial, siete escuelas resultaron afectadas, cinco de ellas en Aristóbulo del Valle, con desprendimientos de techos y otros daños. En Jardín América, el viento también voló parte del techo de una fábrica de almidón.

Rutas cortadas y complicaciones para circular

La caída de árboles y postes complicó el tránsito en las rutas provinciales 5 y Costera 2, en la ruta nacional 14, a la altura de Campo Grande, y en numerosos caminos vecinales. Equipos municipales y policiales trabajaron para despejar las vías.

En la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1435, un motociclista de 46 años chocó contra un árbol caído y fue trasladado a Posadas para realizarle estudios de mayor complejidad. En Jardín América, vecinos rescataron a un nene que era arrastrado por la corriente del arroyo San Martín. Ninguno de los cinco chicos que jugaban en el lugar sufrió lesiones.

Cortes de luz y tareas para restablecer el servicio

Energía de Misiones restableció las líneas de alta tensión que abastecen a Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Dos de Mayo, San Vicente y El Soberbio. La empresa indicó que muchas fallas se originaron cuando cortezas de eucaliptos arrastradas por el viento se enredaron en las líneas y provocaron cortocircuitos.

Sin embargo, todavía había averías en zonas rurales, especialmente en El Soberbio y el Alto Uruguay, y la empresa no descartó nuevas interrupciones. Las proyecciones indican que El Niño podría intensificarse entre noviembre y diciembre y extender sus efectos a los primeros meses de 2027. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.