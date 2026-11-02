Un informe del Centro de Estudios para la Ciudad sostiene que la baja de la morosidad en septiembre se explica, en parte, por la falta de registros de cientos de miles de deudores. También alertó sobre el crecimiento de créditos que las entidades retiran de sus balances.

La aparente caída de la morosidad de los hogares en septiembre podría no reflejar una mejora real en la capacidad de pago de las familias. Un informe del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) advirtió que la base de datos del Banco Central registró menos entidades del mercado secundario, donde figuran firmas que compran carteras de deudores con pagos atrasados.

Según el relevamiento, la cantidad de entidades que informaron sus relaciones de deuda fue casi un 20 por ciento menor que en agosto. La diferencia se concentró en el segmento de acreedores que adquiere créditos impagos para gestionar su cobro mediante negociaciones o acciones judiciales.

Menos deudores registrados en la base del Banco Central

En agosto, 21 entidades del mercado secundario informaron sus carteras; en septiembre, solo lo hicieron cinco. En ese mismo período, los deudores en mora registrados por esas firmas pasaron de 961.000 a 38.000. El CEC calcula que el 96 por ciento de las personas informadas por esos acreedores dejó de aparecer en la estadística de un mes a otro.

El informe señaló que no se observó una falta de información similar en otras categorías de acreedores. Aunque las primeras versiones de las bases suelen presentar omisiones, el centro de estudios consideró que el faltante de septiembre fue inusual. “La mora no bajó, se redujo la cantidad de personas en mora que están siendo contabilizadas”, concluyó.

El impacto de la omisión en la morosidad de las familias

De acuerdo con el cálculo del CEC, la exclusión de esos registros reduce en más de un punto porcentual la tasa de mora del conjunto de las familias. Si se reincorporaran los cerca de 900.000 deudores que dejaron de figurar, la cantidad de personas con compromisos impagos en septiembre habría aumentado un 5 por ciento frente a agosto y superado los 6,2 millones.

El dato contrasta con el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre del Banco Central, conducido por Santiago Bausili. En ese documento, la autoridad monetaria informó que la irregularidad del crédito bancario bajó del 7,75 por ciento en agosto al 7,5 por ciento en septiembre. Para las familias, indicó una reducción del 12,81 al 12,2 por ciento y sostuvo que “el descenso reciente de la mora favorece el ciclo de crédito bancario”. Los datos definitivos se conocerán el 20 de noviembre.

Más de seis millones de personas con deudas irregulares

La serie previa no mostraba un retroceso en la cantidad de personas endeudadas. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con información de la Central de Deudores, contabilizó 5.962.892 personas con deudas en situación irregular en agosto: 27.173 más que en julio. Esa cifra equivalía al 37,2 por ciento de la población económicamente activa.

En Santa Cruz, Catamarca y San Luis, los deudores morosos superaban la mitad de la población económicamente activa, según ese relevamiento. La estimación del CEC para septiembre ubica el total por encima de los 6,2 millones de personas, en lugar de mostrar una mejora en la cantidad de hogares con pagos atrasados.

Créditos impagos retirados de los balances

El informe también advirtió sobre el aumento de los créditos que las entidades financieras, principalmente los bancos, clasifican como “Irrecuperables en Partidas fuera de Balance”. La cantidad de personas incluidas en esa categoría creció un 15 por ciento en cuatro meses, mientras que el monto de la deuda aumentó un 40 por ciento desde junio.

Se trata de préstamos que las entidades dan por perdidos y retiran de sus activos. El relevamiento del CEC señaló que esta práctica contable se incrementa junto con el deterioro de las deudas, aunque la información disponible no detalla en este tramo del informe cómo se gestiona luego el cobro de esos créditos.