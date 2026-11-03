El Gobierno porteño habilitó un formulario para residentes y trabajadores que no tengan actualizado en el DNI el domicilio dentro de las zonas restringidas. Los controles en Palermo y Recoleta incluirán cortes de tránsito y límites para estacionar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un formulario de declaración jurada para que residentes y trabajadores puedan acreditar su ingreso a las zonas alcanzadas por los operativos de seguridad durante la visita del papa León XIV.

El dispositivo prevé controles de documentación, cortes de tránsito y restricciones para estacionar en sectores de Palermo y Recoleta, donde se realizarán actividades vinculadas con la llegada del pontífice. Los operativos comenzarán de manera progresiva el miércoles 4 de noviembre y, en algunas áreas, se extenderán hasta el lunes 16.

Para entrar a los perímetros vallados, los vecinos deberán presentar el DNI con el domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar de ese modo que viven o desarrollan actividades en la zona tendrán que completar el trámite online.

Cómo completar el formulario para ingresar a las zonas restringidas

La declaración jurada está destinada a las personas cuyo DNI no registra un domicilio dentro de las áreas afectadas. Quienes ya tengan esa dirección actualizada en el documento no necesitan completar el formulario.

La gestión se realiza en el sitio web del Gobierno porteño, mediante el trámite “Formulario de inscripción para acreditar residencia o actividad en zonas restringidas”. Para solicitar la autorización se deben ingresar nombre, apellido, número de DNI, domicilio y correo electrónico.

Además, cada persona deberá declarar bajo juramento que reside o desarrolla actividades en alguno de los sectores alcanzados por los cortes previstos entre el 7 y el 11 de noviembre. Se admite una inscripción por persona y los datos proporcionados deben ser exactos y verdaderos. El trámite no sirve para anotarse en las actividades de la visita papal.

Los turistas que necesiten acceder a los perímetros vallados deberán presentar la reserva de su alojamiento. Los controles contemplan distintas formas de acreditar el motivo de ingreso según la situación de cada persona.

Cortes y restricciones en Palermo por la visita del Papa

En Palermo, las restricciones comenzarán antes de la llegada del pontífice. Hasta la noche del martes 3 de noviembre habrá cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados en cada sentido.

Desde la madrugada del miércoles 4, las interrupciones se ampliarán progresivamente entre Sucre y Ugarteche hasta llegar al corte total, previsto hasta el lunes 16. Los frentistas podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7.

Desde esa tarde y hasta la madrugada del miércoles 11, los accesos al perímetro estarán concentrados en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, donde se realizarán controles de documentación. También deberán retirarse los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, antes de la madrugada del 7. La medida alcanzará los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del área afectada.

Qué calles estarán restringidas en Recoleta

En Recoleta, el operativo tendrá como eje la Nunciatura Apostólica, donde se alojará León XIV. Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá una restricción vehicular total en el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, Libertador y Callao.

Los controles de ingreso estarán en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se solicitará documentación a residentes, trabajadores y huéspedes. El dispositivo también incluirá 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los vecinos deberán retirar sus autos antes del mediodía del sábado 7. Como alternativa, podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los vehículos que permanezcan dentro del perímetro serán trasladados sin costo por personal de Tránsito hasta el predio de la Facultad de Derecho. El operativo también prevé cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos y la reubicación de contenedores de residuos.