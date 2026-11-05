Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 3:47 a. m. · 2 min de lectura

La medida permite tomar mate durante los descansos o cuando no haya vecinos esperando atención. El gremio rechazó la prohibición y pidió una audiencia con la intendenta.

Una polémica decisión tomó la intendenta de Barranqueras, en la provincia de Chaco, al prohibir que los empleados municipales consuman mate y bizcochitos durante el horario de atención al público.

La medida busca evitar distracciones y garantizar que los vecinos reciban una atención adecuada cuando concurren a las oficinas municipales para realizar trámites.

La jefa comunal justificó su decisión al considerar que no corresponde que los trabajadores estén tomando mate mientras los contribuyentes esperan ser atendidos.

"No está bueno que el vecino venga a hacer un trámite y que los trabajadores estén con un mate", expresó la intendenta al explicar los motivos de la disposición.

La decisión pone en discusión una costumbre profundamente arraigada en los ámbitos laborales argentinos, donde compartir unos mates y acompañarlos con bizcochitos forma parte de la rutina cotidiana.

Sin embargo, desde la gestión municipal sostienen que la prioridad debe ser la atención al ciudadano y que las actividades personales no deben interferir con las responsabilidades laborales.

La medida abre el debate sobre los límites de las restricciones en el lugar de trabajo y la posibilidad de compatibilizar las costumbres de los empleados con una atención eficiente a los vecinos.

La intendenta Magda Ayala aclaró que los empleados podrán seguir tomando mate durante sus descansos o cuando no haya vecinos esperando atención.

La decisión también prohíbe las ventas particulares dentro de las oficinas municipales y contempla posibles sanciones por incumplimiento.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Municipales rechazó la prohibición. Su representante, Lucy Lobos, sostuvo que el mate es una tradición y propuso que los empleados simplemente dejen de tomarlo cuando deban atender a un contribuyente.

El gremio solicitó una audiencia con la intendenta para plantear sus reclamos y buscar una solución.

Así, la disposición abrió una discusión sobre cómo mejorar la atención al público sin afectar los descansos y las costumbres de los trabajadores. Radio Sudamericana +2