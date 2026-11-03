Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

El diputado nacional del PRO encontró una vaquillona faenada en un campo de su propiedad y radicó la denuncia en la comisaría de Doblas. El hecho ocurrió después de que la Cámara de Diputados diera media sanción a una ley contra el vandalismo rural.

El diputado nacional del PRO Martín Ardohain denunció un caso de abigeato en un establecimiento rural de su propiedad, ubicado en la zona de Doblas. Según relató, encontró una vaquillona faenada al costado del campo, aparentemente preparada para ser trasladada.

“Fijate la casualidad, se votó en la Cámara de Diputados la media sanción de la ley contra el vandalismo rural y cuando llego el jueves al campo, había una vaquillona faenada al costado del campo, la habían dejado lista para llevarla y no la pudieron llevar”, aseguró.

La denuncia por abigeato en Doblas

El legislador contó que, tras hallar al animal, se dirigió a su pueblo y realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Doblas. También sostuvo que los hechos de abigeato y los daños a elementos de producción se repiten en distintas localidades.

“Así que esto que vemos en todos los pueblos, abigeato, rotura de materiales para producción, hoy me tocó a mí”, afirmó Ardohain.

El llamado a denunciar delitos rurales

Ardohain señaló que muchos productores no denuncian los hechos por temor a posibles represalias. “Hay muchos casos pero a los productores les cuesta mucho hacer la denuncia, porque hay mucha venganza, entonces es un buen momento para animarse y no dejar pasar las cosas”, dijo.

El diputado impulsa una ley para endurecer las penas por delitos cometidos en zonas rurales. Consultado sobre una posible relación entre el episodio y el debate legislativo, evitó señalar una causa concreta y pidió cautela.

“Es una casualidad, pero los casos se repiten, hablando con los productores te cuentan que hay un maltrato, un ensañamiento hacia los productores. El Estado tiene que actuar y los productores tienen que animarse a denunciar, así los dueños de lo ajeno se cuidan un poco más”.