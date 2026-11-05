Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 3:12 a. m. · 2 min de lectura

El kit entregado a quienes colaborarán durante la visita incluye ropa, una credencial, una tarjeta SUBE especial y un rosario conmemorativo. La convocatoria superó las 25.000 inscripciones.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, genera una enorme expectativa entre los fieles. Mientras avanzan los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, un video publicado en TikTok se volvió viral al mostrar el contenido del kit oficial entregado a los voluntarios que colaborarán durante las distintas actividades.

La joven Rocío Sibuet compartió en sus redes sociales los elementos que recibió para participar de la organización. Dentro de una mochila identificada con el evento encontró una remera, una gorra, una credencial personalizada con fotografía, una pulsera identificatoria, una botella reutilizable y un rosario conmemorativo.

Uno de los detalles más significativos fue precisamente el rosario, acompañado por un mensaje que indicaba que otra persona ya había rezado por el voluntario que lo recibiría. Se trata de una iniciativa religiosa destinada a acompañar espiritualmente a quienes prestarán servicio durante la visita.

El kit también incluye una tarjeta SUBE especial con la inscripción "Voluntario del Papa León", que permitirá realizar gratuitamente los traslados vinculados con las actividades entre el 6 y el 13 de noviembre.

Sin embargo, el elemento más curioso apareció al final del video. La joven mostró un paquete de papas fritas con imágenes religiosas que les entregaron mientras esperaban para retirar sus materiales. El particular envoltorio despertó sorpresa y comentarios en las redes sociales.

La convocatoria de voluntarios superó las 25.000 inscripciones. Los participantes tendrán distintas responsabilidades, como orientar a los peregrinos, colaborar con la organización, brindar asistencia y acompañar las celebraciones religiosas.

Por otra parte, una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los argentinos mayores de 18 años tiene previsto movilizarse para ver al Papa, lo que representa a más de cinco millones de personas. Otro 34% todavía no decidió si participará de alguna de las actividades.

La llegada de León XIV promete convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en la Argentina, con encuentros multitudinarios y miles de voluntarios trabajando para recibir a los fieles.