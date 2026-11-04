Una frase atribuida al pensador alemán advierte sobre los riesgos de recortar aquello que sostiene una estrategia de ahorro. Su obra también invita a repensar el uso del tiempo y la idea de productividad.

Una estrategia de ahorro puede volverse contraproducente cuando recorta recursos indispensables. Arthur Schopenhauer condensó esa paradoja en una frase atribuida al filósofo: “El hombre que ahorra escatimando en lo esencial se parece al marinero que perfora el casco de su propio barco para ahorrar espacio de carga”.

La imagen plantea que eliminar aquello que mantiene a flote un proyecto puede terminar por destruirlo. En lugar de proteger el patrimonio, prescindir de lo fundamental compromete la estabilidad del conjunto y frustra el objetivo de administrar los recursos con previsión.

Arthur Schopenhauer y su independencia económica

Nacido en 1788 en Danzig, en el actual territorio polaco, Schopenhauer provenía de una familia de comerciantes acaudalados. La posición económica familiar le permitió contar con autonomía financiera, una condición que influyó en su estilo de vida y en su trabajo intelectual.

En 1813 obtuvo el doctorado con la tesis Sobre la óctuple raíz del principio de razón suficiente. Cuatro años después terminó El mundo como voluntad y representación, publicado en 1818. La obra, que pasó inadvertida durante largo tiempo, combinó elementos del idealismo kantiano con ideas del budismo y el hinduismo.

La filosofía de Schopenhauer y el reconocimiento tardío

En ese tratado, el filósofo sostuvo que el motor primordial del cosmos es una fuerza ciega e insaciable, fuente de sufrimiento. Durante buena parte de su trayectoria afrontó el aislamiento y la resistencia al prestigio de contemporáneos como Hegel, con quien tuvo rivalidades profesionales en la Universidad de Berlín.

El reconocimiento amplio llegó en su madurez, tras la publicación de los ensayos reunidos en Parerga y paralipomena, en 1851. Ya instalado en Fráncfort del Meno, dedicó sus últimos años a la lectura y la música. Murió en 1860 y dejó una influencia que alcanzó a figuras como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Thomas Mann.

Schopenhauer y la reflexión sobre el uso del tiempo

En sus aforismos, el pensador también cuestionó la idea de que estar ocupado de manera constante equivale a llevar una vida plena. Una de sus frases expresa: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”.

La reflexión invita a revisar una noción extendida en la actualidad: medir la productividad por la cantidad de obligaciones acumuladas. Una agenda repleta puede presentarse como señal de éxito o estatus, aunque también puede ocultar una distancia respecto de las prioridades personales.