Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 6:09 p. m. · 2 min de lectura

La operación incluye marcas reconocidas, dos plantas industriales y una estructura de aproximadamente 450 trabajadores. Molinos ampliará su actividad más allá del sector alimenticio.

Molinos Río de la Plata acordó la compra de Grupo Ayudín, la empresa que comercializa reconocidas marcas de productos de limpieza y cuidado del hogar, entre ellas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton. La operación representa un importante movimiento empresarial y marca el desembarco de Molinos en un nuevo segmento del mercado de consumo masivo.

El acuerdo fue alcanzado con los actuales accionistas de Grupo Ayudín, Apex Capital y Superior Brands. Si bien no trascendió el monto de la operación, se informó que la adquisición se concretaría durante las próximas semanas, una vez cumplidas las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

La compra permitirá a Molinos ampliar su actividad más allá del sector alimenticio, donde cuenta con marcas reconocidas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Cocinero, Granja del Sol, Exquisita y La Salteña.

Una operación que incorpora marcas reconocidas

La adquisición incluye un amplio portafolio de productos de limpieza y cuidado del hogar. Además de Ayudín y Poett, se encuentran marcas como Trenet, Mortimer, Selton, Agua Jane y Pinoluz.

El negocio también contempla dos plantas industriales, una ubicada en la provincia de Buenos Aires y otra en San Juan, además de un centro de distribución y oficinas comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En total, la estructura cuenta con aproximadamente 450 trabajadores y una red comercial consolidada en distintos canales de venta.

El antecedente de la salida de Clorox

Grupo Ayudín surgió en marzo de 2024, cuando Apex Capital y sus socios adquirieron las operaciones de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. De esa manera, la multinacional estadounidense dejó de operar directamente en esos mercados y se conformó una nueva estructura empresarial que continuó comercializando las marcas.

Poco más de dos años después, sus accionistas acordaron vender el negocio a Molinos Río de la Plata, que busca ampliar su presencia en el consumo cotidiano de los hogares.

La operación representa un cambio significativo para ambas compañías: por un lado, Molinos diversifica su actividad e ingresa al mercado de limpieza; por otro, las marcas históricas de Grupo Ayudín pasan a formar parte de uno de los principales grupos empresarios argentinos.