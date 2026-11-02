Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en gran parte de la provincia. Se esperan lluvias abundantes, posible caída de granizo y acumulados que podrían alcanzar los 100 milímetros en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en La Pampa. El aviso rige desde la madrugada y se extiende durante la mañana y la tarde, mientras que el pronóstico anticipa precipitaciones intensas y acumulados de hasta 100 milímetros en algunos puntos del este provincial.

La advertencia llega después de una jornada de tormentas aisladas que dejó registros superiores a los 50 milímetros en distintas zonas. Los valores más altos se midieron en los departamentos de Chicalcó, Realicó y Atreucó.

Lluvias y tormentas en La Pampa: los registros del domingo

La comunidad meteorológica La Pampa Tierra de Tormentas, conducida por el meteorólogo Jeremías Baraldi, informó que el domingo se desarrollaron “superceldas muy intensas y aisladas”. En algunos sectores se registraron precipitaciones de 50 milímetros y, en zonas del norte y el este provincial, cayó granizo pequeño.

Entre los principales registros de las últimas 48 horas se destacaron Realicó, con 52,8 milímetros; Ataliva Roca, con 42; y La Humada, con 36,7. También hubo lluvias en Alpachiri, con 16,5 milímetros; Bernardo Larroudé, con 12; Rolón, con 10; La Reforma, con 9; Puelches, con 8; Eduardo Castex, con 6,9; Santa Rosa, con 2,2; Intendente Alvear, con 2; 25 de Mayo, con 1,8; y General Pico, con 0,2.

Alerta amarilla y pronóstico de lluvias intensas para el martes

Baraldi advirtió que las precipitaciones volverán durante la noche en el oeste pampeano. Según explicó, los departamentos de Chicalcó, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida y Loventué estaban bajo alerta amarilla desde las últimas horas del lunes y la madrugada.

“Habrá mucha agua para mañana, y a la noche vuelve a llover en el oeste de La Pampa. Este martes a la madrugada, mañana y tarde, todo el día, estará lloviendo”.

El meteorólogo señaló que las tormentas avanzarán desde el oeste hacia el este y podrían dejar acumulados de hasta 100 milímetros. También advirtió que podrían producirse tormentas fuertes y caída de granizo durante la tarde y la noche.

Qué zonas serán las más afectadas por las tormentas

De acuerdo con el pronóstico de Baraldi, las áreas más comprometidas serán el noroeste, el centroeste y el suroeste de la provincia. La situación, indicó, se mantendrá vigente hasta el miércoles por la mañana.

El alerta amarilla del SMN para el martes abarca la madrugada, la mañana y la tarde en toda La Pampa, con excepción de Chicalcó y Puelén. El organismo prevé lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.