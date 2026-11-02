El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en La Pampa. El aviso rige desde la madrugada y se extiende durante la mañana y la tarde, mientras que el pronóstico anticipa precipitaciones intensas y acumulados de hasta 100 milímetros en algunos puntos del este provincial.
La advertencia llega después de una jornada de tormentas aisladas que dejó registros superiores a los 50 milímetros en distintas zonas. Los valores más altos se midieron en los departamentos de Chicalcó, Realicó y Atreucó.
Lluvias y tormentas en La Pampa: los registros del domingo
La comunidad meteorológica La Pampa Tierra de Tormentas, conducida por el meteorólogo Jeremías Baraldi, informó que el domingo se desarrollaron “superceldas muy intensas y aisladas”. En algunos sectores se registraron precipitaciones de 50 milímetros y, en zonas del norte y el este provincial, cayó granizo pequeño.
Entre los principales registros de las últimas 48 horas se destacaron Realicó, con 52,8 milímetros; Ataliva Roca, con 42; y La Humada, con 36,7. También hubo lluvias en Alpachiri, con 16,5 milímetros; Bernardo Larroudé, con 12; Rolón, con 10; La Reforma, con 9; Puelches, con 8; Eduardo Castex, con 6,9; Santa Rosa, con 2,2; Intendente Alvear, con 2; 25 de Mayo, con 1,8; y General Pico, con 0,2.
Alerta amarilla y pronóstico de lluvias intensas para el martes
Baraldi advirtió que las precipitaciones volverán durante la noche en el oeste pampeano. Según explicó, los departamentos de Chicalcó, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida y Loventué estaban bajo alerta amarilla desde las últimas horas del lunes y la madrugada.
“Habrá mucha agua para mañana, y a la noche vuelve a llover en el oeste de La Pampa. Este martes a la madrugada, mañana y tarde, todo el día, estará lloviendo”.
El meteorólogo señaló que las tormentas avanzarán desde el oeste hacia el este y podrían dejar acumulados de hasta 100 milímetros. También advirtió que podrían producirse tormentas fuertes y caída de granizo durante la tarde y la noche.
Qué zonas serán las más afectadas por las tormentas
De acuerdo con el pronóstico de Baraldi, las áreas más comprometidas serán el noroeste, el centroeste y el suroeste de la provincia. La situación, indicó, se mantendrá vigente hasta el miércoles por la mañana.
El alerta amarilla del SMN para el martes abarca la madrugada, la mañana y la tarde en toda La Pampa, con excepción de Chicalcó y Puelén. El organismo prevé lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.