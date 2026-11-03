El Gobierno porteño habilitó un sistema para que jubilados y pensionados viajen gratis en subte validando su DNI en molinetes habilitados. El beneficio requiere completar un trámite y está sujeto a condiciones de residencia e ingresos.

Los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos podrán viajar gratis en el subte de la Ciudad de Buenos Aires sin usar la Tarjeta SUBE: el nuevo sistema permite validar el beneficio con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en molinetes habilitados.

La modalidad comenzó a funcionar este lunes. Para utilizarla, es necesario completar la solicitud y esperar su aprobación. El sistema también está disponible para quienes ya tenían el beneficio y viajaban con la SUBE o la aplicación Buepp.

Quiénes pueden viajar gratis en subte con el DNI

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados residentes en la Ciudad de Buenos Aires que perciban ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. También alcanza a retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

La posibilidad de validar el viaje con el documento está habilitada tanto para quienes soliciten el pase por primera vez como para quienes ya lo tengan vigente y quieran dejar de usar la Tarjeta SUBE o Buepp para acceder al subte.

Cómo hacer el trámite para acceder al beneficio

La solicitud puede realizarse por internet mediante el formulario disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño, en el programa Movilidad Porteña para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con DNI. También se puede gestionar de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las distintas sedes comunales.

Para completar el trámite hay que informar los datos personales, incluidos nombre, domicilio, CUIL y teléfono. Además, se debe adjuntar una fotografía del DNI y del último recibo de haberes, y declarar que no se perciben otros ingresos distintos de los haberes previsionales informados.

Cómo validar el viaje gratis en los molinetes

Una vez aprobada la solicitud, la persona recibirá una notificación por WhatsApp. Desde ese momento podrá apoyar el DNI en los validadores Multipago habilitados en las estaciones y viajar sin costo.

“Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”, indicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Macri también señaló: “Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”.