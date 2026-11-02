Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

La celebración se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, junto con Expo Cañuelas. Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga cerrarán cada jornada en una ciudad ubicada a cerca de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Cañuelas será sede de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. La propuesta se desarrollará en paralelo a Expo Cañuelas y combinará música en vivo, gastronomía y producción local para poner en valor la tradición lechera de la región.

Organizado por el gobierno municipal, el evento espera recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo. Cada una de las tres jornadas tendrá como cierre a una figura musical reconocida: Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga: la grilla musical

Los Palmeras abrirán la programación el viernes 13 con su repertorio de cumbia santafesina. El sábado 14 será el turno de Destino San Javier, con su propuesta de folklore argentino, mientras que La Konga cerrará el domingo 15 con su característico cuarteto.

También participarán artistas y bandas locales en los distintos escenarios de la exposición. La programación buscará combinar géneros diversos y dar espacio tanto a nombres reconocidos como a talentos del distrito.

Dónde se hace la Fiesta del Dulce de Leche y cómo llegar

El Predio Ferial está sobre la Ruta Nacional 205, cerca del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Cuenta con diez hectáreas destinadas a stands, escenarios, propuestas gastronómicas, estacionamiento, sanitarios y servicios de asistencia y seguridad.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demora aproximadamente una hora. El recorrido recomendado es por la Autopista 25 de Mayo, Dellepiane y Riccheri, para luego enlazar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. El predio está a metros del acceso desde la autopista; se recomienda verificar el estado del tránsito y consultar con anticipación las opciones de estacionamiento.

Expo Cañuelas y el concurso de dulce de leche

Expo Cañuelas reunirá a empresas, industrias, comerciantes, establecimientos educativos, emprendedores e instituciones, que presentarán productos, servicios y proyectos. La propuesta incluirá además espacios de gastronomía, turismo, cultura y actividad agroindustrial.

Uno de los momentos centrales será el tradicional concurso que distinguirá a los mejores dulces de leche. El público podrá recorrer puestos de productores de la provincia, conocer distintas variedades, participar de degustaciones y elegir sus favoritas.

Cañuelas, la Cuna Nacional de la Industria Lechera

La identidad lechera de Cañuelas se remonta a 1889, cuando Vicente Lorenzo Casares fundó La Martona, considerada una empresa pionera en la industrialización de productos lácteos del país. Con el paso del tiempo, esa actividad convirtió a la ciudad en un punto de referencia del sector y contribuyó a su identidad cultural.

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche nació como homenaje a ese legado y se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la región. Bajo el lema Producción, Identidad y Encuentro, el evento buscará mostrar la diversidad productiva y cultural de Cañuelas y su partido, que registra 70.684 habitantes según el censo de 2022.