Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:26 p. m. · 1 min de lectura

La asamblea autorizó por unanimidad una retribución económica para los integrantes del Consejo de Administración. No se informaron los montos individuales ni el costo total de los pagos.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex, COSPEC Ltda., aprobó durante una asamblea y por unanimidad una retribución económica para los integrantes de su Consejo de Administración. La información difundida no precisa quiénes cobrarán ni cuánto recibirá cada consejero.

La decisión involucra recursos de una entidad cooperativa cuyos servicios utilizan vecinos y asociados de Eduardo Castex. Tampoco se detallaron los criterios empleados para fijar los importes, la frecuencia de los pagos ni su costo total para la institución.

Un balance con superávit

Durante la misma asamblea se presentó un balance económico con un superávit superior a los 386 millones de pesos. El dato no permite establecer por sí solo qué fondos estarán disponibles para las retribuciones ni qué proporción podrían representar.

La información sobre los nombres de los beneficiarios, los cargos que ocupan y los importes asignados permitiría conocer el alcance económico de la medida y cómo se definió.

Cambios en el servicio funerario

La asamblea también aprobó modificaciones en las disposiciones que regulan el servicio funerario de la COSPEC. No se precisó cuáles fueron los cambios ni qué efectos tendrán para los asociados y usuarios.

Quedan pendientes detalles sobre las nuevas condiciones del servicio y sobre si las modificaciones tendrán consecuencias económicas para quienes lo utilizan.