Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

Las transmisiones piratas pueden infringir la Ley de Propiedad Intelectual y exponer a los usuarios a estafas, robo de datos y programas maliciosos. El Pack Fútbol y otras plataformas autorizadas ofrecen alternativas legales.

Millones de fanáticos siguen cada fin de semana el torneo del fútbol argentino. En un contexto de crisis económica y aumento de tarifas, las transmisiones gratuitas en internet pueden parecer una opción tentadora. Sin embargo, sitios clandestinos como Fútbol Libre implican riesgos para la seguridad digital y pueden vulnerar la legislación vigente.

Portales como Pelota Libre y Roja Directa ofrecen acceso no autorizado a contenidos deportivos. Su uso puede constituir una infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, además de exponer a quienes ingresan a páginas con publicidad engañosa y enlaces riesgosos.

Opciones legales para ver el fútbol argentino

Una de las alternativas oficiales es el Pack Fútbol, un servicio codificado que se contrata como abono adicional a través de operadores de televisión y plataformas de streaming. Entre las opciones disponibles se encuentran Flow, Telecentro y DirecTV.

El paquete permite acceder a las señales ESPN Premium y TNT Sports, en definición estándar y alta definición. También ofrece programación durante las 24 horas, con análisis tácticos, noticieros deportivos y entrevistas.

Quienes prefieran servicios digitales pueden optar por plataformas autorizadas como Disney+, TyC Sports Play y DGO. Estas alternativas ofrecen transmisiones oficiales y reducen el riesgo de virus, interrupciones y publicidad maliciosa.

Los riesgos de buscar Fútbol Libre en internet

Al ingresar a páginas piratas, los usuarios pueden encontrarse con anuncios engañosos que promueven la descarga de archivos APK maliciosos o redirigen a sitios de phishing. Estas prácticas pueden facilitar estafas virtuales y el robo de información personal.

Entre las amenazas se encuentran troyanos, keyloggers y programas espía capaces de registrar las pulsaciones del teclado, obtener contraseñas bancarias y vulnerar la privacidad de los dispositivos del hogar. Por eso, descargar archivos o introducir datos personales en esos sitios puede comprometer la seguridad digital.

Además de los riesgos informáticos, la experiencia suele incluir cortes, baja calidad de imagen y retrasos respecto de la transmisión en vivo. Elegir canales y plataformas oficiales permite ver los partidos por vías autorizadas y resguardar la información y la economía personal.