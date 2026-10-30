La reintroducción del felino y los nacimientos registrados en libertad fortalecieron el atractivo de los Esteros del Iberá. La actividad turística también abre oportunidades para las comunidades locales, con la conservación como prioridad.

El yaguareté en libertad se convirtió en uno de los principales atractivos de los Esteros del Iberá, en Corrientes. El proyecto de reintroducción, impulsado por organizaciones conservacionistas junto con organismos públicos, permitió liberar ejemplares nacidos en programas de cría y registrar, con el tiempo, nacimientos en estado silvestre.

La reproducción en libertad es una señal clave para sostener la población del felino. También alimenta el interés de viajeros que llegan a los humedales con la expectativa de observarlo en su hábitat natural, aunque los avistajes son poco frecuentes y no están garantizados.

El yaguareté amplía los atractivos de los Esteros del Iberá

Antes del regreso del mayor felino de América, Iberá ya era uno de los grandes destinos de naturaleza de la Argentina. Sus extensos humedales, la diversidad de aves y la presencia de carpinchos, ciervos de los pantanos, monos carayá y yacarés habían consolidado la propuesta de ecoturismo.

La posibilidad de encontrar un yaguareté en su entorno natural sumó un nuevo motivo para visitar la región. La observación responsable de fauna, una práctica que también convoca viajeros en otros destinos del mundo, se ubica entre los principales motores de la actividad.

Turismo sostenible y oportunidades para las comunidades

La restauración ecológica de Iberá tiene efectos que van más allá de la conservación. La recuperación de especies nativas abrió oportunidades para las comunidades vinculadas con el turismo, la gastronomía, el alojamiento y las excursiones.

En Colonia Carlos Pellegrini, una de las principales puertas de entrada al parque, creció la oferta de posadas, emprendimientos turísticos y actividades guiadas para observar fauna. El objetivo central continúa siendo proteger al yaguareté, mientras que el turismo sostenible puede contribuir a generar ingresos y empleo sin alterar el equilibrio del ecosistema.

Cuándo visitar Iberá y qué actividades realizar

La primavera es una de las épocas recomendadas para recorrer los esteros: las temperaturas son agradables, aumenta la actividad de la fauna y las condiciones favorecen las excursiones por tierra y agua.

Entre las propuestas más buscadas están los paseos en lancha, los senderos de observación, los safaris fotográficos y las salidas guiadas para avistar aves, una de las grandes riquezas de la región. La visita también permite combinar naturaleza con gastronomía regional y alojamiento en establecimientos que trabajan bajo un modelo de turismo sustentable.

Los accesos a Iberá se distribuyen en distintos portales de Corrientes. Colonia Carlos Pellegrini concentra buena parte de los servicios turísticos y suele ser el punto de partida de quienes visitan la zona por primera vez.

Como se trata de un área natural protegida, se recomienda contratar excursiones habilitadas y respetar las pautas de observación de fauna para reducir el impacto sobre las especies silvestres. La conservación del yaguareté y de su entorno depende, en parte, de que el turismo se desarrolle de manera responsable.