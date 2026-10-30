Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 4:20 p. m. · 3 min de lectura

Grupo Arcor presentó nuevas golosinas temáticas de Mogul, Rocklets y otras marcas para la temporada. Además, cuatro bares y restaurantes de Buenos Aires preparan propuestas especiales para el 29 y el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Con una colección de gomitas, caramelos, chupetines y chocolates, Grupo Arcor presentó su propuesta para Halloween 2026. El catálogo, creado bajo el concepto Fiesta terrorífica entre tumbas, reúne novedades y versiones temáticas de Mogul, Rocklets, Mister Pops, Lotsa Fizz y Mogul Extreme, tanto para consumo personal como para compartir y repartir en los barrios.

Entre los lanzamientos se encuentra el Osito Zombie de Mogul Extreme, un envase temático en tonos rojo, violeta y verde con 60 gramos de gomitas sin TACC sabor tutti frutti, limón y arándano.

Gomitas, caramelos y golosinas para Halloween

La oferta de productos frutales y ácidos suma los Masti Confitados, en variedades frutales y sabor espanto, y los Mini Tubitos Hechizados, rellenos de uva. También incluye los caramelos Palotes Pintalengua de arándano y las Mogul Rellenas con forma de Arañitas y Cerebritos.

Las figuras de Fantasmas llegan en paquetes de 30 y 500 gramos y se incorporan a las opciones clásicas de Colmillos, Monstruitos y Mini Gusanitos. Para compartir, el catálogo ofrece las bolsas de masticables Fiesta Terrorífica de 396 gramos.

Entre las alternativas también están los caramelos efervescentes Lotsa Fizz Espanto Lengua y los chupetines Mister Pops Evolution, disponibles en versiones Zombie, Murcielapops y Mix Terroríficos. La colección se completa con recipientes coleccionables con forma de Calabaza y Caldero.

Rocklets suma chocolates y figuras de monstruos

En la categoría de chocolates y golosinas confitadas, Rocklets presenta los Mini Momia, en tonos blanco y negro, la versión Rocklets Max Momia y los bombones Rocklets Pesadillas. Estos últimos tienen relieves de monstruos y calaveras y fueron diseñados para armar obsequios.

Desde la empresa señalaron que el desarrollo de formatos novedosos busca acompañar el crecimiento de Halloween en el país. Los productos elaborados en Argentina también se exportan durante la campaña a Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.

Cuatro bares y restaurantes para celebrar Halloween en Buenos Aires

En Palermo, Koko Bao Bar, ubicado en Arévalo 1501, ofrecerá una edición especial el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Servirá sus clásicos baos con pan negro y un extra de salsa sriracha roja. Por la noche habrá proyecciones de películas de culto, entre ellas El extraño mundo de Jack, además de dumplings artesanales y platos para compartir.

También en Palermo, Merienda, frente a la Plazoleta William Morris, en Uriarte 2106, celebrará el sábado 31 de octubre con una propuesta inspirada en las brujas. El salón y la vereda tendrán calabazas Jack-o'-lantern, el personal usará accesorios alusivos y los cafés de especialidad se servirán con chocolates de formas temáticas.

Día de los Muertos y cócteles temáticos en la ciudad

En Belgrano, Mixtape, el listening bar ubicado en la terraza del restaurante Haiku, en Franklin D. Roosevelt 1806, celebrará el Día de los Muertos el jueves 29 de octubre desde las 20. El encuentro, realizado junto a la marca de mezcal Pájaro Agave Spirits, incluirá una presentación de Beatriz Maida, cócteles preparados por el bartender Pablo Pignatta, gastronomía inspirada en la tradición y sesiones de vinilos.

En Recoleta, Florenzia Bar, dentro del Circolo Italiano, en Libertad 1264, tendrá su celebración de Halloween el sábado 31 de octubre. El espacio contará con ambientación inmersiva y un equipo disfrazado. La bartender Agostina Elena creó para la ocasión Il Medioevo, un cóctel inspirado en la alquimia y los brebajes monásticos.

La bebida combina grappa, manzana verde, verjus, hinojo, ajenjo y licor Strega, cuyo nombre significa bruja en italiano. Durante la velada, los cócteles se servirán con una presentación que evocará pócimas mágicas.