El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Para las Islas Malvinas, en tanto, rige una advertencia del mismo nivel por vientos fuertes.
Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en el norte bonaerense —incluida la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y en el sur de Entre Ríos y Santa Fe. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros.
Tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
El pronóstico advierte sobre la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. En la provincia de Buenos Aires, el área alcanzada comprende departamentos que van desde General Pico hasta General Lavalle, además de sectores como Mercedes, Zárate y Dolores.
En Santa Fe y Entre Ríos, la alerta se concentra en el sur de ambas provincias. Entre los departamentos mencionados por el SMN están Rosario, en territorio santafesino, y Gualeguay, en el entrerriano.
Vientos fuertes en las Islas Malvinas y pronóstico para el sábado
En las Islas Malvinas se esperan vientos del sector norte de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Para el sábado, el pronóstico prevé tormentas en toda la provincia de San Luis y en sectores de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja y Neuquén. También se esperan lluvias fuertes en una zona de Santa Cruz.
En las provincias del centro del país se anticipa el paso de tormentas similares a las previstas para el viernes, aunque con acumulados de lluvia estimados entre 15 y 30 milímetros. En las áreas cordilleranas de Santa Cruz podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.