Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo para este viernes en sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. También rige una advertencia por vientos fuertes para las Islas Malvinas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Para las Islas Malvinas, en tanto, rige una advertencia del mismo nivel por vientos fuertes.

Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en el norte bonaerense —incluida la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y en el sur de Entre Ríos y Santa Fe. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros.

Tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

El pronóstico advierte sobre la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. En la provincia de Buenos Aires, el área alcanzada comprende departamentos que van desde General Pico hasta General Lavalle, además de sectores como Mercedes, Zárate y Dolores.

En Santa Fe y Entre Ríos, la alerta se concentra en el sur de ambas provincias. Entre los departamentos mencionados por el SMN están Rosario, en territorio santafesino, y Gualeguay, en el entrerriano.

Vientos fuertes en las Islas Malvinas y pronóstico para el sábado

En las Islas Malvinas se esperan vientos del sector norte de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Para el sábado, el pronóstico prevé tormentas en toda la provincia de San Luis y en sectores de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja y Neuquén. También se esperan lluvias fuertes en una zona de Santa Cruz.

En las provincias del centro del país se anticipa el paso de tormentas similares a las previstas para el viernes, aunque con acumulados de lluvia estimados entre 15 y 30 milímetros. En las áreas cordilleranas de Santa Cruz podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.