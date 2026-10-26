Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:29 a. m. · 1 min de lectura

Blas tiene 6 años y Alfonso, 5. Son hermanos, comparten juegos, risas y sueños de infancia. Hoy, ambos esperan una familia que les abra las puertas de su hogar y les permita crecer juntos, rodeados de amor, cuidado y acompañamiento.

La búsqueda fue impulsada por el Juzgado de Familia N.º 1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, junto con el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en adoptar a los hermanos y también a quienes puedan ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras de cuidado.

Dos hermanos, una historia compartida

Blas cursa primer grado, practica natación y disfruta de escuchar cuentos. Alfonso asiste a sala de 5 y comparte con su hermano el entusiasmo por las actividades acuáticas y los juegos al aire libre. A los dos les encanta jugar con autitos y bloques, pequeñas cosas de la infancia que forman parte de su mundo cotidiano.

La convocatoria busca personas dispuestas a acompañarlos, respetar su historia y brindarles un entorno de contención que permita preservar el vínculo fraterno.

Cómo participar de la convocatoria

Quienes deseen obtener más información pueden escribir al correo electrónico busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar.

También deben completar el formulario oficial disponible en [https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx](https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx?utm_source=chatgpt.com), indicando la referencia 3000-43543-2024 y el juzgado interviniente.

Difundir esta búsqueda puede ser un paso importante para que Blas y Alfonso encuentren personas dispuestas a acompañarlos en una nueva etapa de sus vidas, con la posibilidad de seguir creciendo juntos.

Fuente: Todo Cuenca / Infohenderson