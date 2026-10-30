Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 12:00 p. m. · 1 min de lectura

El sábado 14 de noviembre, el público podrá recorrer el Teatro Colón entre las 23:45 y las 4:00, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá intervenciones artísticas, pero no visitas guiadas ni conciertos en vivo.

El Teatro Colón abrirá sus puertas durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en una nueva edición de La Noche de los Museos. Los visitantes podrán recorrer los pasillos del emblemático edificio entre las 23:45 y las 4:00, con entrada libre y gratuita.

La actividad permitirá conocer el teatro en un horario excepcional, aunque no se tratará de una visita guiada ni habrá conciertos en vivo. En cambio, quienes se acerquen podrán presenciar intervenciones artísticas en distintos espacios del palacio cultural.

La Noche de los Museos en el Teatro Colón

La 22.ª edición de La Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 19:00 y hasta la madrugada. Más de 250 museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de la Ciudad abrirán sus puertas con acceso gratuito.

La programación incluirá recorridos guiados nocturnos, visitas teatralizadas y muestras patrimoniales exclusivas. También habrá espectáculos musicales, shows de danza al aire libre, proyecciones de mapping, instalaciones de arte interactivo e inmersivo y talleres creativos destinados a infancias y familias.

Transporte gratuito durante la jornada cultural

Para facilitar la circulación entre los distintos circuitos, se habilitará el habitual pase libre de transporte público. La medida permitirá viajar gratis en subtes, premetro y en las líneas de colectivos adheridas dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El Teatro Colón es uno de los principales teatros del país y cuenta con reconocimiento internacional por sus elencos estables, su arquitectura y su acústica. Durante 2026, celebró los 80 años de la Filarmónica de Buenos Aires con conciertos gratuitos en distintos barrios de la Ciudad y ensayos generales también con entrada libre.