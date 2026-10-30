A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos ofrece naturaleza, actividades al aire libre y sitios históricos para una visita de un día. Se puede llegar en auto o mediante distintas alternativas de transporte público.

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos propone una escapada para cambiar de aire sin alejarse demasiado ni gastar en alojamiento. El destino bonaerense combina paisajes naturales, construcciones históricas y actividades que permiten organizar una visita de un día o una salida de fin de semana.

Ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Lobos resulta una alternativa accesible para quienes buscan disfrutar de unas mini vacaciones cerca de Capital Federal. La posibilidad de llegar en transporte público y la variedad de propuestas gratuitas o económicas suman atractivo al paseo, especialmente durante la primavera.

Laguna de Lobos, naturaleza y deportes acuáticos

Uno de los principales atractivos es la Laguna de Lobos, ubicada en Villa Logüercio, a la altura del kilómetro 111,5 de la Ruta Nacional 205. Rodeada de vegetación y con una amplia costanera, es un espacio ideal para caminar, hacer un picnic y disfrutar del aire libre.

Quienes prefieren una actividad más dinámica pueden practicar kayak, remo, windsurf y kitesurf, además de alquilar embarcaciones para recorrer la laguna. El lugar también convoca a aficionados a la pesca y a quienes disfrutan de observar aves, como garzas, patos y espátulas rosadas.

En la zona hay campings, alojamientos, propuestas gastronómicas y espacios recreativos. También cuenta con sectores públicos para pasear por la costanera y pasar unas horas junto al agua sin contratar una excursión.

Qué visitar en el centro histórico de Lobos

El recorrido puede continuar por el casco urbano, cuyas calles tranquilas y construcciones antiguas muestran otra faceta de la ciudad. Frente a la Plaza 1810 se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, un edificio de estilo neogótico que se destaca por su arquitectura y sus vitrales.

Otro punto de interés es el Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, instalado en la casa natal del expresidente argentino. El edificio conserva rasgos arquitectónicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, junto con objetos personales, fotografías y documentos relacionados con su historia. Entre sus particularidades se encuentra una higuera histórica que data de 1890.

También se pueden conocer el Club Social Lobense, fundado en 1894, y la antigua estación ferroviaria de la línea Sarmiento, una construcción de estilo inglés que forma parte del paisaje urbano. A su vez, la Estancia La Candelaria, reconocida como hotel de campo y castillo de estilo francés, suma una opción de interés histórico.

Cómo llegar a Lobos desde la Ciudad de Buenos Aires

Para visitar Lobos no es imprescindible contar con auto. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede viajar por la Ruta Nacional 205 o combinar servicios de transporte público.

En tren, hay dos alternativas: el ramal Sarmiento, desde Once con combinación en Merlo, y el ramal Roca, desde Constitución con combinación en Cañuelas. También funcionan servicios de colectivos y combis que conectan Lobos con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.