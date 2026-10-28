Por Hermes 28 de octubre de 2026 a las 5:29 p. m. · 1 min de lectura

Eulalia Marzetti falleció en Pujato, Santa Fe. Lionel Scaloni viaja hacia la localidad para asistir al velorio, que será íntimo.

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, murió a los 74 años en Pujato, la ciudad santafesina donde vivía junto con su esposo, Ángel. El entrenador de la Selección argentina está en camino hacia la localidad para participar del velorio, que tendrá carácter íntimo.

Marzetti y Ángel tuvieron tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La mujer atravesaba desde hacía varios años un delicado estado de salud, una situación que llevó al director técnico a replantearse en más de una ocasión su continuidad al frente del seleccionado.

La confesión de Lionel Scaloni sobre la salud de sus padres

En septiembre de 2024, después de ganar la Copa América con la Selección argentina, Scaloni habló públicamente sobre la salud de sus padres y el impacto que le generaba la situación.

"No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo".

En esa misma reflexión, el entrenador agregó: