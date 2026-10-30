Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 12:00 p. m. · 1 min de lectura

El papa León XIV estará en el país del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. El cronograma prevé celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y dirigentes, y recorridas por instituciones sociales.

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Será la primera visita de un sumo pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira por el territorio nacional.

Durante su estadía, el Santo Padre recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades religiosas e institucionales en las tres localidades.

Qué actividades tendrá León XIV durante su visita

La agenda anunciada combina celebraciones religiosas abiertas al público con reuniones con el Gobierno y representantes de distintos sectores. También están previstas visitas a instituciones sociales.

El cronograma contempla actividades entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La información disponible no detalla los horarios ni las actividades específicas previstas para cada jornada.

Feriados durante la visita del Papa a Argentina

Para facilitar la participación en las actividades, el Gobierno nacional dispuso feriados mediante el decreto 1103/2026. El esquema, según lo informado, depende de cada jurisdicción.