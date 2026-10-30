El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Será la primera visita de un sumo pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira por el territorio nacional.
Durante su estadía, el Santo Padre recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades religiosas e institucionales en las tres localidades.
Qué actividades tendrá León XIV durante su visita
La agenda anunciada combina celebraciones religiosas abiertas al público con reuniones con el Gobierno y representantes de distintos sectores. También están previstas visitas a instituciones sociales.
El cronograma contempla actividades entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La información disponible no detalla los horarios ni las actividades específicas previstas para cada jornada.
Feriados durante la visita del Papa a Argentina
Para facilitar la participación en las actividades, el Gobierno nacional dispuso feriados mediante el decreto 1103/2026. El esquema, según lo informado, depende de cada jurisdicción.