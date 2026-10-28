Por Naty Piris 28 de octubre de 2026 a las 6:13 p. m. · Actualizada 28 de octubre de 2026 a las 7:05 p. m. · 2 min de lectura

El procedimiento se realizó anoche, pasadas las 23 horas, en una vivienda del barrio Evita de Eduardo Castex y terminó con los dos moradores detenidos por presunta comercialización de estupefacientes. Se trata de un hombre y su pareja, que se encontraban en el interior del inmueble cuando llegaron los efectivos policiales.

La orden fue librada por el Juzgado Federal y el allanamiento lo concretó personal del área de Toxicomanía, que está a cargo de Víctor Ixaguirre. Fuentes de la investigación señalaron que el procedimiento arrojó resultado positivo: en la vivienda se secuestraron drogas, dinero en efectivo y balanzas, elementos estos últimos destinados al pesaje y la presunta comercialización.

La causa no es nueva. La pareja ya había sido detenida tiempo atrás por la misma causa, por venta y comercialización de drogas, y esa misma vivienda del barrio Evita ya había sido allanada, en un procedimiento en el que también se les secuestraron estupefacientes.

Tras aquella detención, la mujer recuperó la libertad al poco tiempo, aunque con prisión domiciliaria, por tener a su cargo un bebé. La medida se hizo extensiva después a su pareja. Ambos cumplían esa prisión domiciliaria cuando se produjo el nuevo allanamiento, por lo que la detención de anoche implica además una revisión de la medida.

El hecho todavía es muy reciente: el operativo terminó anoche tarde y este lunes a la mañana las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Federal que interviene. Se prevé que la formalización se produzca mañana o pasado, y recién entonces se conocerán los apellidos y las imputaciones.

Voceros del caso indicaron que el procedimiento se concretó sin incidentes y que los dos detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente. El barrio Evita es una de las zonas donde el área de Toxicomanía venía registrando movimiento de venta minorista, dentro de una investigación que se extendió durante meses antes de llegar al allanamiento.