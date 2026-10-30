Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 1 min de lectura

El concierto será desde las 21 en el Teatro Español, con versiones de Deep Purple, Pink Floyd, The Beatles, Charly García y Gustavo Cerati. La entrada será gratuita y se recibirán alimentos no perecederos de manera voluntaria.

La Banda Sinfónica de Santa Rosa ofrecerá desde las 21 un concierto dedicado a clásicos del rock internacional y argentino en el Teatro Español. El repertorio incluirá composiciones de Deep Purple, Pink Floyd y The Beatles, además de canciones de Charly García y Gustavo Cerati.

La propuesta trasladará al formato sinfónico obras reconocidas por sus guitarras, riffs y melodías. Los arreglos buscarán explorar nuevas sonoridades sin perder los rasgos que identifican a cada canción.

Versiones sinfónicas de clásicos del rock

El concierto combinará pasajes de gran fuerza rítmica con otros de mayor desarrollo melódico. Damián Gigena participará como solista invitado, a cargo de la voz y de los arreglos musicales.

La presentación integra la gala de octubre de la Banda Sinfónica y se realizará en el Teatro Español, ubicado en Hilario Lagos 44.

Entradas gratuitas y retiro anticipado

Las localidades son gratuitas, pero deben retirarse con anticipación y están sujetas a la capacidad de la sala. La entrega comenzó el martes 27 de octubre en el primer piso del Centro Cultural Medasur, en avenida Belgrano Sur 180, de 8:30 a 13:00.

Quienes concurran podrán colaborar con un alimento no perecedero. La donación es voluntaria y no es un requisito para ingresar al espectáculo.