La Banda Sinfónica de Santa Rosa ofrecerá desde las 21 un concierto dedicado a clásicos del rock internacional y argentino en el Teatro Español. El repertorio incluirá composiciones de Deep Purple, Pink Floyd y The Beatles, además de canciones de Charly García y Gustavo Cerati.
La propuesta trasladará al formato sinfónico obras reconocidas por sus guitarras, riffs y melodías. Los arreglos buscarán explorar nuevas sonoridades sin perder los rasgos que identifican a cada canción.
Versiones sinfónicas de clásicos del rock
El concierto combinará pasajes de gran fuerza rítmica con otros de mayor desarrollo melódico. Damián Gigena participará como solista invitado, a cargo de la voz y de los arreglos musicales.
La presentación integra la gala de octubre de la Banda Sinfónica y se realizará en el Teatro Español, ubicado en Hilario Lagos 44.
Entradas gratuitas y retiro anticipado
Las localidades son gratuitas, pero deben retirarse con anticipación y están sujetas a la capacidad de la sala. La entrega comenzó el martes 27 de octubre en el primer piso del Centro Cultural Medasur, en avenida Belgrano Sur 180, de 8:30 a 13:00.
Quienes concurran podrán colaborar con un alimento no perecedero. La donación es voluntaria y no es un requisito para ingresar al espectáculo.