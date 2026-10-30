Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

La banda de Quilmes se presentará este sábado en El Galpón de La Rural junto a ilovedaiana y Lonjazo. El recital forma parte de una gira nacional y ya agotó la primera preventa de entradas.

Autos Robados regresará este sábado a Santa Rosa para presentar su más reciente trabajo discográfico, El Antídoto. El recital comenzará a las 20 en El Galpón de La Rural y contará también con la participación de las bandas pampeanas ilovedaiana y Lonjazo.

El espectáculo integra la gira nacional de presentación del nuevo EP de la agrupación bonaerense. La convocatoria ya tuvo una primera señal de expectativa: la preventa inicial de entradas se agotó.

Autos Robados presenta El Antídoto en Santa Rosa

Originaria de Quilmes, Autos Robados se formó a fines de 2015 y construyó su recorrido en el circuito independiente del rock argentino. Su sonido combina rock and roll clásico, blues y rock nacional, con influencias de Pappo, The Rolling Stones y Bob Dylan.

La banda está integrada por Federico Soto, en voz y guitarra; Lucas Ramos, en bajo y coros; Emmanuel Baldovino, en batería; y Nicolás Ruiz, en guitarra y coros. En enero de este año publicó El Antídoto, un EP de tres canciones que dio inicio a una nueva etapa de presentaciones en distintas provincias.

Gira nacional y participación en Cosquín Rock 2027

Además de las canciones del nuevo material, el repertorio de Autos Robados incluye temas como El muerto, Insisto, Sala de espera, Remedios y Gente rota. La agrupación confirmó su participación en Cosquín Rock 2027 y continúa con una gira que superará las 45 fechas.

La visita a La Pampa se produce un año después de sus primeras presentaciones en la provincia. En octubre de 2025, el grupo tocó en Santa Rosa junto a I Love Daiana y también se presentó en Eduardo Castex, donde compartió escenario con Versátil y El Vuelo del Viajero.

Ilovedaiana y Lonjazo, junto a la banda bonaerense

La fecha tendrá como protagonistas a ilovedaiana y Lonjazo, dos proyectos de la escena musical pampeana que vienen sumando presentaciones dentro y fuera de la provincia. Ilovedaiana actuó el 17 de octubre en el Salón Pueyrredón de Buenos Aires, en una fecha compartida con Inadaptes y Akemi.

La banda pampeana presentó canciones de su CD compilado, editado por el sello Radio Trípoli Discos y distribuido por RGS Music, un nuevo paso en su recorrido por el circuito independiente.

Lonjazo, por su parte, atraviesa una etapa marcada por la salida de su primer disco. Recientemente se presentó en Córdoba y también compartió una fecha con Camionero en Santa Rosa, como parte de las actividades previas al recital de este sábado. Las entradas están disponibles a través de Planeta Entrada.