Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 3 min de lectura

La localidad riojana integra la lista de ocho representantes argentinos que aspiran al reconocimiento Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo. Bajo sus paisajes se conservan nidadas de dinosaurios saurópodos de millones de años.

Villa Sanagasta, en La Rioja, fue seleccionada como una de las ocho localidades argentinas candidatas al reconocimiento Best Tourism Villages 2026, que entrega ONU Turismo. La postulación, oficializada en agosto por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, podría proyectar a este pueblo del norte argentino en el escenario internacional.

Uno de los principales atractivos de la localidad está bajo tierra: el Parque Geológico Sanagasta conserva nidadas y huevos fosilizados de dinosaurios que vivieron hace millones de años. El sitio combina patrimonio paleontológico, paisajes naturales y propuestas de turismo rural.

Dónde queda Villa Sanagasta y cómo llegar

El pueblo está ubicado a unos 27 kilómetros de la ciudad de La Rioja, capital provincial, y se llega por la Ruta Provincial 75. El Parque Geológico se encuentra en las inmediaciones de la localidad, entre montañas y formaciones sedimentarias rojizas.

Según la información oficial, el parque ofrece recorridos de 10 a 18, con última salida a las 17. Los horarios y las tarifas pueden cambiar, por lo que se recomienda confirmarlos antes de viajar.

El hallazgo de nidos de dinosaurios en Sanagasta

La historia del parque comenzó en 2001, cuando los investigadores Mario Hünicken, R. R. Leguizamón y Adán Tauber realizaron una expedición en Pampa de la Virgen, al norte de la localidad. Allí encontraron nidadas y numerosos fragmentos de cáscaras fosilizadas asociados con dinosaurios saurópodos, grandes herbívoros de cuello largo que incluyen a los titanosaurios.

El descubrimiento aportó nuevas evidencias sobre la antigüedad de las formaciones geológicas de la región. Ese mismo año, el gobierno provincial creó el parque para proteger el sitio y promover su investigación.

Qué revelaron los estudios sobre las nidadas

En el parque se identificaron más de 80 nidos y alrededor de 30 huevos fosilizados. Investigaciones posteriores ampliaron el registro de nidadas conocidas. Un estudio publicado en 2010 presentó evidencias de que los saurópodos volvían a una antigua zona hidrotermal para reproducirse.

El calor y la humedad del suelo habrían favorecido la incubación, de una manera comparable a la estrategia reproductiva de algunas aves actuales. En 2025, un trabajo publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution describió más de 90 nidadas de huevos de titanosaurios, algunas con hasta 30 huevos completos.

La investigación también señaló que los dinosaurios elegían sectores donde las temperaturas podían alcanzar entre 35 y 40 grados, condiciones compatibles con la incubación. Otro rasgo destacado es el grosor de las cáscaras: un estudio de 2018 documentó espesores de hasta 7,9 milímetros, superiores a los registrados en otros huevos de titanosaurios.

Recorridos y atractivos del Parque Geológico Sanagasta

La propuesta combina naturaleza, turismo y divulgación científica, con buena parte de las actividades al aire libre. El circuito Valle Rojo tiene unos 2 kilómetros y permite observar las formaciones geológicas y el paisaje característico del parque.

El recorrido Nido de Libertad, de aproximadamente 3 kilómetros, conduce a una nidada original y a sectores relacionados con las excavaciones paleontológicas. El predio también cuenta con réplicas de dinosaurios a escala real, senderos interpretativos y un centro dedicado a la historia geológica de la región.

Los circuitos están pensados tanto para familias como para personas interesadas en la paleontología. Al tratarse de recorridos al aire libre, se recomienda tomar precauciones ante el sol y las temperaturas de la zona.

Qué hacer en Sanagasta además de visitar los fósiles

Los atractivos de Villa Sanagasta también incluyen las propuestas del valle de la Costa Riojana, una región de montañas, tradiciones religiosas, producción vitivinícola y turismo rural. Entre las opciones se cuentan visitas a bodegas y viñedos, el mercado artesanal, el templo de la Virgen India y la Cueva de las Brujas, vinculada con leyendas populares.

Mientras espera el resultado de su candidatura internacional, Sanagasta conserva en sus nidos fósiles un registro natural de relevancia científica. El patrimonio paleontológico es uno de los elementos que distinguen a esta localidad riojana como destino turístico.