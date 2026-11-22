Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:55 p. m. · 2 min de lectura

La variante PJ.2.1 también fue identificada en otros países y permanece bajo vigilancia. Por ahora, no hay evidencias de que provoque cuadros más graves ni de que haya causado un aumento comprobado de casos graves.

Una nueva variante del coronavirus fue detectada en Argentina y despertó la atención de las autoridades sanitarias. Se trata de PJ.2.1, una descendiente de Ómicron que presenta modificaciones genéticas que podrían favorecer su transmisión.

El hallazgo fue confirmado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, quienes analizaron muestras correspondientes a tres pacientes internados en centros de salud de Buenos Aires.

Dos de los casos corresponden a bebés de apenas uno y dos meses de vida, mientras que el tercero fue identificado en un adulto de 58 años. Sin embargo, todavía no se ha establecido que esta variante haya sido la causa de las internaciones.

Una variante que ya circula en otros países

La nueva variante fue identificada también en Estados Unidos, Canadá y Brasil, donde las autoridades sanitarias siguen de cerca su evolución.

Según los especialistas, presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora, algunas de las cuales podrían facilitar el ingreso del virus a las células humanas.

La Organización Mundial de la Salud mantiene bajo vigilancia este linaje, aunque todavía no existen evidencias suficientes para determinar si provoca cuadros más graves, mayores internaciones o un incremento de fallecimientos.

Cuáles son los síntomas

Hasta el momento, los síntomas son similares a los de otras variantes del COVID-19 y pueden confundirse con un resfrío o una gripe.

Entre los más habituales aparecen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, cansancio y malestar general.

En algunos pacientes también pueden presentarse dolores musculares y dificultades para respirar.

Qué sucede con las vacunas

Los primeros estudios de laboratorio indican que los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes anteriores mantienen capacidad para reconocer y neutralizar este nuevo linaje.

Los especialistas recomiendan mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y pacientes con defensas disminuidas.

También aconsejan ventilar los ambientes, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.

¿Hay motivos para alarmarse?

Aunque la aparición de una nueva variante genera preocupación, la información disponible no demuestra que represente un mayor riesgo de enfermedad grave que las variantes anteriores.

De todos modos, los especialistas advierten que es necesario continuar con la vigilancia epidemiológica para conocer cómo evoluciona su circulación.

Por ahora, no se ha informado que esta variante haya provocado un aumento comprobado de casos graves.

La recomendación principal es mantenerse informado, prestar atención a los síntomas y consultar al sistema de salud ante dificultades respiratorias o signos de alarma, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.