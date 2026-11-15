Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

La enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves, sobre todo en niños. La vacunación es la principal herramienta para prevenirla y reducir el riesgo de brotes en la Argentina.

El sarampión continúa siendo una amenaza para la Argentina debido a la circulación del virus en otros países y al tránsito internacional de viajeros. Aunque el país logró interrumpir la transmisión endémica, la llegada de personas enfermas puede provocar nuevos casos y brotes si la población no cuenta con las vacunas necesarias.

Se trata de una infección respiratoria causada por un virus y sumamente contagiosa. Afecta principalmente a los niños y, en algunos casos, puede ser letal. Por eso, reconocer sus síntomas y mantener al día la vacunación resulta fundamental.

Sarampión: cuáles son los primeros síntomas

Los signos iniciales suelen incluir tos seca, secreción nasal, fiebre alta y ojos rojos. También pueden aparecer las manchas de Koplik, pequeñas lesiones rojas con el centro blanco o azulado que se forman dentro de la boca y son características de la enfermedad.

La erupción cutánea suele ser rojiza y parcheada. Por lo general, comienza en la frente y se extiende hacia la cara, el cuello y el resto del cuerpo, incluidos los brazos y los pies.

Cómo se contagia el virus del sarampión

El virus se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda y dispersa gotitas. El 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede contagiarse.

Una persona con sarampión puede transmitirlo desde unos dos días antes de que comiencen los síntomas y hasta cuatro días después de la aparición de la erupción.

Vacunación contra el sarampión: quiénes deben recibirla

La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad. Durante los primeros seis meses, muchos lactantes cuentan con protección por los anticuerpos transmitidos por sus madres. Habitualmente, la vacuna contra el sarampión se aplica como parte de la triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o de la vacuna MMRV, que también brinda protección contra la varicela.

La vacuna MMRV se administra entre los 12 y los 15 meses y nuevamente entre los cuatro y los seis años. En general, la vacuna contra el sarampión no se aplica antes de los 12 meses, aunque ante un brote puede indicarse a niños de entre seis y 11 meses.

La vacuna no debería administrarse a mujeres embarazadas, niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros cánceres, ni a personas con el sistema inmunitario deprimido. También requiere precaución en niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o al antibiótico neomicina, por el riesgo de una reacción grave.

Tratamiento y posibles complicaciones

Como el sarampión es provocado por un virus, no tiene un tratamiento específico y la infección debe seguir su curso. El diagnóstico rápido, el reposo y una buena hidratación son importantes. Los síntomas suelen durar aproximadamente dos semanas.

Los niños con sarampión deben ser vigilados de cerca. Entre las posibles complicaciones se encuentran la otitis, la diarrea, la neumonía y la encefalitis, una infección grave del cerebro. Algunos cuadros pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Antecedentes del sarampión en la Argentina y la región

Gracias a la vacunación, la Argentina logró eliminar la circulación del virus. El último caso autóctono o endémico se registró en el año 2000. Sin embargo, la situación epidemiológica internacional y los viajes desde y hacia países con brotes mantienen el riesgo de importación de casos y de transmisión local. Para reducirlo, es fundamental que la población tenga el esquema de vacunación completo.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la Región Europea. Se registraron grandes brotes en Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros países.

Ese mismo año, 12 países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron defunciones. Hasta la segunda semana epidemiológica de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018, se notificaron 9.101 casos sospechosos y se confirmaron 6.395: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil, durante 2018 y comienzos de 2019, se notificaron 10.274 casos confirmados y 12 defunciones. Los casos se registraron en Amazonas, Bahía, el Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.