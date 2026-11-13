Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La infección puede causar fiebre, tos y erupciones, y es altamente contagiosa. La vacunación es la principal herramienta para prevenirla y reducir el riesgo de brotes.

El sarampión es una infección respiratoria causada por un virus y se transmite con facilidad. Aunque la Argentina logró eliminar la circulación endémica gracias a la vacunación, la aparición de casos en otros países y el tránsito de viajeros mantienen el riesgo de que se importen contagios y se produzcan brotes.

La enfermedad afecta principalmente a los niños y, en algunos casos, puede ser letal. Por eso, reconocer sus síntomas y contar con el esquema de vacunación correspondiente resulta fundamental.

Sarampión: primeros síntomas y erupción en la piel

Los síntomas iniciales suelen incluir tos seca, secreción nasal, fiebre alta y ojos rojos. También pueden aparecer las manchas de Koplik: pequeñas marcas rojizas con el centro blanco o azulado que se presentan dentro de la boca.

La erupción característica suele ser rojiza y de aspecto parcheado. Por lo general, comienza en la frente y se extiende hacia la cara y el cuello, para luego avanzar por el resto del cuerpo hasta los brazos y los pies.

Cómo se contagia el sarampión

El virus se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y libera gotitas respiratorias. Según los datos disponibles, el 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede contagiarse.

Quien tiene sarampión puede transmitirlo desde aproximadamente dos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después del inicio de la erupción.

Vacunación contra el sarampión y grupos con precauciones

La vacunación es la medida preventiva más importante. La mayoría de los niños recibe protección mediante la vacuna triple vírica, contra sarampión, paperas y rubéola, o la vacuna MMRV, que también protege contra la varicela. El esquema citado contempla dosis entre los 12 y 15 meses y nuevamente entre los 4 y 6 años.

La vacuna no suele administrarse a menores de 12 meses. Sin embargo, ante un brote puede indicarse a niños de entre 6 y 11 meses. Durante los primeros seis meses de vida, los lactantes generalmente cuentan con la inmunidad que les transmiten sus madres.

La vacuna no debería administrarse a mujeres embarazadas, niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros tipos de cáncer, ni a personas con el sistema inmunitario deprimido. También requiere precaución en niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o a la neomicina.

Tratamiento del sarampión y posibles complicaciones

Como es una enfermedad viral, no existe un tratamiento específico y la infección debe seguir su curso. El diagnóstico rápido, el reposo y una buena hidratación son importantes; se recomienda ingerir abundante líquido. Los síntomas suelen durar alrededor de dos semanas.

Los niños con sarampión deben ser vigilados de cerca. Entre las posibles complicaciones se encuentran la otitis, la diarrea, la neumonía y la encefalitis, una infección grave del cerebro. Algunas complicaciones pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Casos de sarampión en Argentina y la región

En la Argentina, el último caso autóctono o endémico mencionado se registró en el año 2000. La situación epidemiológica internacional y los viajes desde y hacia países con brotes implican riesgo de importación de casos, especialmente si ingresa una persona enferma o que está incubando la infección. Mantener la vacunación al día es clave para evitar la propagación.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la Región Europea, con brotes en países como Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros.

Ese mismo año, doce países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron fallecimientos. Hasta la semana epidemiológica 2 de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018 se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil, durante 2018 y comienzos de 2019 se confirmaron 10.274 casos y 12 defunciones. Los contagios se registraron en Amazonas, Bahía, el Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.