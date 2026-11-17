Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

La enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños. La vacunación completa es la principal herramienta para prevenirla y reducir el riesgo de brotes.

El sarampión continúa siendo una amenaza para la Argentina por la reaparición de casos en distintos países. Aunque el país logró eliminar la circulación endémica del virus, el movimiento de viajeros desde y hacia zonas con brotes eleva el riesgo de que se importen casos.

Se trata de una infección respiratoria provocada por un virus, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque se presenta sobre todo en niños. Es sumamente contagiosa y, en algunos casos, puede ser letal.

Sarampión: síntomas iniciales y erupción en la piel

Los primeros signos suelen ser fiebre alta, tos seca, secreción nasal y ojos rojos. También pueden aparecer las manchas de Koplik: pequeños puntos rojos con el centro blanco o azulado que se forman en el interior de la boca.

La erupción, uno de los síntomas más conocidos, suele tener un aspecto parcheado y un tono rojo o rojizo. Por lo general, comienza en la frente y se extiende por la cara y el cuello hacia el resto del cuerpo, incluidos los brazos y los pies.

Cómo se contagia el virus del sarampión

El virus se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y dispersa gotitas. Cerca del 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede contagiarse.

Una persona con sarampión puede transmitirlo desde unos dos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después del inicio de la erupción. Por eso, reconocer los signos de la enfermedad y consultar con rapidez resulta importante.

Vacuna contra el sarampión: edades y precauciones

La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad. Los lactantes suelen contar con protección durante sus primeros seis meses de vida por la inmunidad que reciben de sus madres. La vacuna contra el sarampión se aplica como parte de la triple vírica, que protege también contra las paperas y la rubéola, o de la vacuna MMRV, que suma protección contra la varicela.

Estas vacunas se administran habitualmente entre los 12 y 15 meses y nuevamente entre los cuatro y seis años. En general, no se vacuna a menores de 12 meses, aunque ante una epidemia puede indicarse una dosis para niños de entre seis y 11 meses.

La vacuna no debería administrarse a mujeres embarazadas, niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros cánceres, ni a personas con el sistema inmunitario deprimido. También debe evitarse en niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o a la neomicina, por el riesgo de una reacción severa. La indicación debe ser evaluada por profesionales de la salud.

Tratamiento y posibles complicaciones del sarampión

Como la causa es un virus, no existe un tratamiento específico y la enfermedad debe seguir su curso. El diagnóstico temprano, el reposo y una buena hidratación son fundamentales. Los síntomas suelen durar alrededor de dos semanas.

Los niños que contraen sarampión deben ser vigilados de cerca. Entre las posibles complicaciones se encuentran la otitis, la diarrea, la pulmonía y la encefalitis, una infección grave del cerebro. Algunos cuadros pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Argentina y los brotes de sarampión en la región

Gracias a la vacunación, la Argentina eliminó la circulación del virus: el último caso autóctono o endémico se registró en 2000. Sin embargo, la situación epidemiológica internacional y el tránsito de viajeros mantienen el riesgo de importación de casos y de nuevos brotes si ingresa al país una persona enferma o que esté incubando la infección. Mantener al día la vacunación es clave para reducir ese riesgo.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos en la Región Europea. Entre los países con grandes brotes se encontraban Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria.

Ese mismo año, 12 países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron fallecimientos. A la semana epidemiológica dos de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018 se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil se registraron 10.274 casos confirmados entre 2018 y principios de 2019, además de 12 fallecimientos. Los casos se notificaron en Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Río Grande del Sur, Río de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.