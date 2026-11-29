El exdirector de Arsat quedó en libertad tras un pedido del fiscal Guillermo Marijuán, que solicitó elevar la causa a juicio con una imputación menos grave. También está procesado en una investigación por presuntas coimas y contrataciones irregulares.

Facundo Leal, exdirector de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), fue excarcelado en la causa en la que estaba procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El exfuncionario cumplía arresto domiciliario desde julio y ahora podría afrontar un juicio con una calificación legal menos grave.

La decisión llegó después de que el fiscal Guillermo Marijuán pidiera su excarcelación y el pase de la causa a juicio. El representante del Ministerio Público consideró que existen elementos para imputar a Leal por tenencia de drogas, pero no para sostener que las sustancias estaban destinadas a la venta o la distribución.

La causa por drogas y el arresto domiciliario de Leal

Leal había accedido al arresto domiciliario tras un planteo de su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Rocchetti. El pedido sostuvo que permanecer en una cárcel podía agravar sus problemas de salud y su situación de dependencia de sustancias.

Un informe del Cuerpo Médico Forense respaldó el planteo y recomendó un tratamiento interdisciplinario para abordar sus adicciones. Los profesionales evaluaron que la modalidad domiciliaria permitía garantizar la continuidad del proceso judicial sin comprometer su salud.

Los allanamientos y el hallazgo de más de 2,5 millones de dólares

La investigación judicial se inició en 2024, a partir del robo de material de Arsat, y derivó en una pesquisa por presuntos pagos de sobornos. En ese marco, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó allanamientos en dos domicilios de Leal, uno en Palermo y otro en Mendoza.

En la vivienda de Palermo, los investigadores secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA en cristal, 72 pastillas de esa sustancia y 14 gramos de cocaína, además de una balanza electrónica. En el mismo inmueble hallaron 803.754 dólares en efectivo. En la propiedad de Mendoza encontraron otros 1.787.600 dólares.

La investigación por presuntas coimas en Arsat

En paralelo, Leal está procesado en una causa por presuntas coimas vinculadas con contrataciones irregulares. Fue indagado por el supuesto cobro de sobornos para contratar a la empresa Logistic Services (ALS), a la que se le habría asignado un contrato para alojar en un depósito material del proyecto Shelter-2 de Arsat.

De ese depósito fueron sustraídos 17 contenedores con cables de fibra óptica, un hecho que dio origen a la investigación. En un escrito presentado ante la Justicia, el exfuncionario cuestionó la pesquisa y negó haber participado en la contratación de la empresa. No hizo referencia al dinero encontrado durante los allanamientos.

La trayectoria de Facundo Leal en Arsat y el ORSNA

Leal fue fundador de Arsat durante el gobierno de Néstor Kirchner. En la presidencia de Alberto Fernández fue designado titular del organismo y continuó en el cargo durante la gestión de Javier Milei.

En 2025 fue nombrado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). En febrero pasado dejó ese puesto y regresó a Arsat como empleado de planta permanente.