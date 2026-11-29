Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Los primeros datos provisorios se difundirán desde las 17 del domingo 29 de noviembre, hora argentina. Más de 38 millones de personas están habilitadas para votar y elegir la nueva composición de las Cortes Generales.

Los primeros resultados provisorios de las elecciones generales de España se conocerán este domingo 29 de noviembre desde las 17, hora argentina, cuando haya terminado la votación y comience el recuento de sufragios. La elección definirá la nueva composición de las Cortes Generales y tendrá impacto en el futuro político del país.

En la España peninsular, los centros de votación cerrarán a las 16, hora argentina. Una hora más tarde empezará la difusión de los primeros datos oficiales provisionales, que permitirán observar las tendencias iniciales en el reparto de bancas.

Horarios del recuento de votos en España

Según el cronograma previsto, las autoridades españolas ofrecerán una conferencia de prensa a las 18, hora argentina, para informar sobre el desarrollo del escrutinio. Entre las 18 y las 19 se espera contar con un panorama más avanzado, aunque el ritmo dependerá de posibles demoras y de qué tan ajustados sean los resultados entre las fuerzas políticas.

Los datos difundidos durante la noche electoral no serán necesariamente definitivos. La distribución final de los escaños en el Congreso y el Senado quedará establecida tras el escrutinio general y la posterior proclamación de los candidatos electos.

Más de 38 millones de personas habilitadas para votar

En total, hay más de 38 millones de electores habilitados para participar de los comicios, tanto en España como en consulados de distintos países, incluida la Argentina.

En cuanto a las proyecciones, dos de tres encuestas recientes señalaron una posible ventaja de la derecha. Un tercer relevamiento, en cambio, consideró que el oficialismo actual tiene posibilidades de continuar al frente del Gobierno de España.

Cuándo se constituirán el Congreso y el Senado

Las nuevas Cortes Generales comenzarán formalmente sus actividades después del proceso electoral. De acuerdo con el calendario previsto, las sesiones constitutivas del Congreso y el Senado se realizarán el 23 de diciembre a las 6, hora argentina.

La conformación de ambas cámaras será un paso clave para definir la distribución del poder político y los próximos movimientos institucionales en España.