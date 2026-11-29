El senador peronista calificó al canciller de “un desastre” luego de que el Tribunal del Mar rechazara el pedido argentino contra la actividad petrolera británica. También cuestionó la política exterior de Javier Milei y la relación con Brasil.

El senador peronista José Mayans lanzó duras críticas contra el canciller Pablo Quirno tras el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino para que el Reino Unido suspendiera sus actividades petroleras en las Islas Malvinas. “El Canciller es un desastre, no entiende nada”, afirmó.

En una entrevista radial, Mayans sostuvo que el presidente Javier Milei modificó su postura sobre la cuestión Malvinas. Recordó que, al comienzo de su gobierno, “habló de la autodeterminación de los malvinenses y se manifestó admirador de Margaret Thatcher”.

El fallo del Tribunal del Mar y el proyecto petrolero en Malvinas

El tribunal rechazó por mayoría la solicitud del Gobierno argentino para que se ordenara al Reino Unido frenar las actividades de exploración y explotación petrolera en el archipiélago. La estrategia jurídica había quedado a cargo de la Cancillería y de la Secretaría de Legal y Técnica.

La decisión impide que Argentina detenga de manera cautelar el avance del proyecto Sea Lion, cuya explotación está prevista para 2028. La iniciativa está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Mayans cuestionó la política exterior de Milei

El senador formoseño vinculó la postura del Gobierno con un supuesto desacuerdo entre Donald Trump y el Reino Unido por la cuestión palestina. Según planteó, el mandatario estadounidense “salió a bravuconear” y Milei lo acompañó.

“Milei lo acompaña en todo, porque es muy servil, y se envalentonó, le salió el patriotismo y salió a reclamar el tema Malvinas. Milei entró en ese callejón y su canciller no tiene desperdicio, es un desastre”, sostuvo Mayans.

El legislador también cuestionó declaraciones atribuidas a Quirno durante el debate de la Ley de Tierras en el Congreso. Según recordó, el canciller dijo que “estaba bien” que extranjeros compraran territorio argentino porque “iba a aportar plata”. “Todo es plata para ellos”, criticó.

La relación con Brasil y el pedido de fondos a China

“No tienen la más mínima idea. Se contradicen”, afirmó Mayans, quien además cuestionó que el Gobierno se haya involucrado en “una pelea innecesaria con Brasil”. Reprochó la “inmiscusión directa” en “asuntos de otro Estado, insultando al presidente” Luiz Inácio Lula da Silva. “No tenemos representación diplomática por los insultos”, señaló.

Mayans también contrastó las críticas de Milei a China durante la campaña electoral con el pedido de asistencia financiera realizado por el Gobierno. “La economía se viene desplomando y ahora tenemos que recurrir a los comunistas a ver si nos prestan plata”, expresó.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que solicitó a China disponer de 5.000 millones de dólares del swap de monedas. “Ya le pedimos a China US$ 5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre”, dijo.

Más críticas opositoras a la estrategia por Malvinas

Los cuestionamientos de Mayans se sumaron a los de otros dirigentes opositores. El diputado Germán Martínez, jefe del bloque peronista en la Cámara baja, calificó como un “rotundo fracaso” la estrategia diplomática del Gobierno por Malvinas.

“La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático”, sostuvo. También cuestionó la respuesta oficial tras el fallo: “El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al ‘Estamos ganando’ de Galtieri”. Martínez reclamó que Milei “tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales” y pidió: “Menos humo. Más y mejor diplomacia”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto había cuestionado a Quirno durante una sesión en la Cámara y había pedido su interpelación. Lo acusó de “poner el clavo en el ataúd” en la relación bilateral y lo definió como “el peor canciller de la historia”.

Mayans habló de las PASO y la interna peronista

El senador también se refirió a la media sanción que obtuvo en el Senado la suspensión de las elecciones primarias de 2027. Consideró que la iniciativa busca que Milei pueda “sacarse de encima la interna” y afirmó que “le desquicia” que Patricia Bullrich tenga mejores resultados que el Presidente en las encuestas.

“La estrategia es sacar las PASO a cualquier precio y hay gobernadores que por la ayuda a fin de mes hacen cualquier cosa”, sostuvo. Sobre la interna del peronismo, Mayans planteó que “hay que buscar la forma porque el dedo es medio complicado, a menos que haya un gran acuerdo”. Y concluyó: “Estamos viendo el tema hablando entre todos para ofrecer al pueblo argentino lo que se merece”.